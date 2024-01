EA Sports FC 24 regala per errore Messi TOTY: ecco che è successo

Un curioso errore di Electronic Arts durante l'ultimo evento di EA Sports FC 24 ha permesso ai fan di Ultimate Team di assicurarsi gratuitamente una delle carte più forti di tutto il gioco: diversi fan sono riusciti infatti a sbloccare Messi nella sua versione TOTY, dedicata ai giocatori più forti dell'anno.

Il nuovo titolo calcistico "erede" dei vecchi FIFA (che trovate su Amazon) ha infatti proposto delle interessanti Squad Building Challenges, offrendo a tutti gli utenti la possibilità di sbloccare una carta con una valutazione di almeno 86 senza dover spendere un centesimo.

L'idea di EA Sports FC 24 era insomma di fornire ai suoi giocatori un aiuto per costruire la propria squadra dei sogni, con una carta particolarmente efficiente da aggiungere al team.

Tuttavia, qualcosa è andato clamorosamente storto: come segnalato da Dexerto, durante l'evento è stato distribuito un numero spropositato di Messi TOTY, che ha una valutazione di ben 97 e vale circa 10 milioni di monete virtuali. Un vero e proprio caos per il mercato, che ha costretto gli sviluppatori a chiudere in anticipo l'evento.

Ma che cosa è successo esattamente, e com'è stato possibile che siano stati regalati così tanti Messi TOTY? Si tratta semplicemente di un puro errore di calcolo durante la distribuzione dei regali, in particolar modo legati al campionato della MLS americana.

L'evento assegnava infatti 3 campionati tra quelli eleggibili, per poi scegliere una carta dal valore di almeno 86 proveniente da quel torneo.

Peccato che Messi TOTY sia letteralmente l'unica carta in grado di raggiungere — e superare notevolmente — quel valore nella MLS, rendendolo così l'unico giocatore che rispettava i requisiti da distribuire per quel torneo specifico.

I giocatori che hanno dunque avuto la fortuna di avere assegnata la Major League Soccer si sono ritrovati con una delle carte più forti del gioco senza alcuno sforzo: un evento che indubbiamente creerà ripercussioni anche sulle stesse valutazioni in-game.

Insomma, probabilmente Electronic Arts avrebbe dovuto controllare accuratamente il valore delle carte di EA Sports FC 24 prima di lanciare questo evento. Un'ottima notizia comunque per quei fan fortunati, che adesso potranno divertirsi a usare il miglior Messi durante le loro partite.

Ricordiamo che è stato recentemente rilasciato anche il Title Update 8: abbiamo riepilogato cosa è cambiato nella nostra notizia dedicata.