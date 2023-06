E3 2024 e 2025 si faranno? Arrivano brutte notizie

Quest'anno la Entertainment Software Association (ESA) e l’organizzatore ReedPop hanno confermato la cancellazione dell’E3 2023, sebbene la stessa sorte potrebbe toccare anche alle prossime edizioni

Per quanto riguarda l'evento annuale poi cancellato non è stato possibile trovare il supporto dei publisher necessario per mettere in piedi la cosa.

Advertisement

La notizia è arrivata con sorpresa di nessuno, visto che sia il pubblico che gli addetti ai lavori avevano ampiamente intuito che l'E3 2023 non si sarebbe tenuto.

Anche nella nostra riflessione nata in seguito alla cancellazione del 2022, molto attuale, avevamo fatto il punto della situazione.

Ora, però, sono in molti a domandarsi se per i prossimi anni la situazione sarà la stessa, oppure l'E3 tornerà e, come riportato anche da GamesRadar, il futuro è fumoso.

Il 21 giugno, la Commissione per il Turismo della città di Los Angeles ha pubblicato un rapporto che illustra i dati relativi alle vendite dei congressi della città per l'anno fiscale 22/23.

Nel rapporto viene rivelato che le cifre relative alle camere d'albergo prenotate «includono le cancellazioni dell'E3 per il 2024 e il 2025», mettendo praticamente il chiodo finale sulla bara dell'Electronic Entertainment Expo, almeno per i prossimi due anni.

In seguito alla notizia, Stephen Totilo di Axios ha contattato l'organizzatore dell'E3, la Entertainment Software Association (ESA), che ha dichiarato: «L'ESA sta attualmente conversando con i suoi membri e con altre parti interessate in merito all'E3 2024 (e oltre), e al momento non sono state prese decisioni definitive sugli eventi».

Ricordiamo che per il 2023 l'E3 era stato preannunciato come un ritorno in pompa magna, che con il coinvolgimento dei veterani di ReedPop avrebbe riportato in auge il nome della kermesse.

Alla fiera non avrebbero partecipato né Xbox e né tantomeno Nintendo, con la sola Konami che, in un colpo di scena, voleva proporre le sue novità proprio in quell'occasione, ma che così non è stato.