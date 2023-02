Nintendo non sarà all’E3 2023, è ufficiale: «non coincide con i nostri piani»

Nintendo non prenderà parte all’E3 2023 ma, nonostante tutto, non esclude di poter tornare in altre edizioni future.

Non sarà Los Angeles, quindi, l’occasione per vedere le novità in arrivo per Nintendo Switch per cui potreste o meno volere comprare la console (magari su Amazon).

Una indiscrezione che era già trapelata qualche settimana fa, insieme a Sony e Microsoft che pare sceglieranno di nuovo di non far parte dell’E3 di Los Angeles.

Anche perché Nintendo in questo periodo ha altro a cui pensare prima dell’E3 2023, ovvero il lancio del film di Super Mario che è attesissimo.

La conferma dell’assenza di Nintendo al prossimo E3 è arrivata ai microfoni di IGN US con una dichiarazione ufficiale.

Dopo l’indiscrezione dell’assenza dei tre platform holder, la prima a confermare lo scoop già diffuso da IGN US è la casa di Kyoto.

Un portavoce di Nintendo ha spiegato i motivi per cui l’azienda non parteciperà alla fiera di Los Angeles:

«Ci approcciamo al nostro coinvolgimento in ogni evento caso per caso e prendiamo sempre in considerazione vari modi per interagire con i nostri fan. Poiché l’E3 di quest’anno non rientrava nei nostri piani, abbiamo deciso di non partecipare. Tuttavia, siamo stati e continuiamo ad essere un forte sostenitore dell’ESA e dell’E3.»

Tra le righe si legge un certo scetticismo, del tutto comprensibili, nei confronti del ritorno dell’Electronic Entertainment Expo. In un anno particolare come quello di Nintendo, per altro, che potrebbe affrontare una transizione per Switch.

Tuttavia l’azienda sembra non voler escludere a priori la partecipazione alle prossime edizioni future, nella speranza che possano tornare agli antichi fasti.

Anche Ubisoft, tra l’altro, si è dichiarata un po’ scettica sulla fiera nonostante abbia confermato la sua partecipazione in ogni caso.

Eppure l’E3 2023 potrebbe riservare delle grosse sorprese, perché pare che Konami abbia in serbo degli annunci molto importanti.