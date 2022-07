E3 2023 si farà in presenza, e annuncia una piccola rivoluzione

A pochi giorni dalla Summer Game Fest, l’ESA ha confermato che l’E3 2023 si farà, affermando che lo show tornerà in grande spolvero il prossimo anno.

Con la promessa di svelare un gran numero di videogiochi, ha infatti vissuto diversi anni nell'ombra, incluso il 2022.

Nel 2020 l’E3 non si è svolto per via dell’emergenza sanitaria, oltre al fatto che l’edizione 2021 è stata invece un vero buco nell’acqua.

Ora, dopo la conferma dell’ESA di inizio giugno, sono arrivati nuovi dettagli sull’E3 2023, che a quanto pare ha tutta l’intenzione di ripartire alla grande.

Come riportato anche da Wccftech, l’ESA ha annunciato di voler collaborare con ReedPop, produttori delle convention di successo PAX, per la fiera del 2023.

«L’E3, la principale celebrazione mondiale dell’intrattenimento interattivo, farà il suo atteso ritorno al Los Angeles Convention Center nella seconda settimana di giugno del 2023», recita il comunicato ufficiale.

«L’Entertainment Software Association (ESA) collaborerà con ReedPop, la veterana società di produzione di eventi che ha ideato il PAX, il New York Comic Con e altre acclamate celebrazioni della cultura pop, riunirà l’industria mondiale dei videogiochi per una settimana di rivelazioni titaniche di titoli AAA, anteprime mondiali sconvolgenti e accesso esclusivo al futuro dei videogiochi».

E ancora, «l’E3 2023 accoglierà nuovamente editori, sviluppatori, giornalisti, creatori di contenuti, produttori, acquirenti e licenziatari. L’evento metterà in risalto anche le vetrine digitali e presenterà componenti consumer di persona».

Secondo il vicepresidente di ReedPop Kyle Marsden-Kish, il nuovo E3 «onorerà ciò che ha sempre funzionato», mentre «rimodellerà ciò che non ha funzionato».

«Per anni abbiamo ascoltato, sentito e studiato il feedback della comunità videoludica mondiale. L’E3 2023 sarà epico: un ritorno alla forma che onorerà ciò che ha sempre funzionato, rimodellando al contempo ciò che non ha funzionato e stabilendo un nuovo punto di riferimento per le esposizioni di videogiochi nel 2023 e oltre.»

