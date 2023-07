È un bel periodo per i fan di Warhammer: annunciati 9 giochi in sviluppo

Il franchise di Warhammer non è mai stato parco di videogiochi dedicati, ma i fan dei mondi di Games Workshop possono essere ancora più contenti dopo le ultime informazioni diffuse.

Il gioco di miniature più famoso del mondo, i cui set trovate su Amazon al miglior prezzo, ha ispirato da sempre tantissimi prodotti, anche videoludici, e continuerà a farlo sempre di più.

Prodotti che hanno conquistato anche Henry Cavill come saprete, da sempre fan di Warhammer quasi quanto di The Witcher, diventando protagonista dello show da cui se ne andrà presto.

Per altro Cavill ha raccontato di recente di stare giocando moltissimo a Total War: Warhammer III, franchise che si è ricavato una bella nicchia di appassionati (vi abbiamo parlato dell'ultimo capitolo).

E i videogiochi di Warhammer non si fermeranno molto presto, a quanto pare, perché Games Workshop ha piani molti importanti per il futuro.

Come riporta PC Games N, Games Workshop ha confermato che ci sono 9 videogiochi in lavorazione, sia già noti che mai annunciati.

L'azienda lo ha svelato nel periodico rapporto finanziario con gli investitori (che per i più curiosi è disponibile per intero qui), riepilogando quelli che sono i progetti futuri per Warhammer nel mondo dei videogiochi.

Oltre a Warhammer's Age of Sigmar Realms of Ruin e Space Marine 2, così come Rogue Trader e il gioco di carte collezionabile Warpforge, ci sono altri giochi mai svelati prima.

«In totale, ci sono nove giochi inediti in fase di sviluppo e due nuove licenze sono state firmate nel corso dell'anno», ha specificato Games Workshop. La quale, nel rapporto finanziario, sottolinea che il periodo è stato ottimo a livello economico, con il più alto livello di vendite e il maggior profitto da 29 anni a questa parte.

Solo quest'anno, per altro, sono usciti due videogiochi dedicati a Warhammer 40K di cui vi abbiamo parlato nelle nostre recensioni: Boltgun e Darktide.