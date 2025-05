«È The Last of Us Part 3?»: un attore di Intergalactic è confuso

Il mistero che avvolge il prossimo progetto di Naughty Dog continua a far discutere. Nonostante in molti si aspettino The Last of Us Part III, il nuovo titolo dello studio — Intergalactic: The Heretic Prophet — si sta rivelando qualcosa di molto diverso… anche per chi ci sta lavorando.

In un’intervista con Dexerto, l’attore Stephen A. Chang (che interpretava Jesse in The Last of Us Part II, che trovate su Amazon) ha raccontato la sua esperienza nel nuovo progetto.

A quanto pare, nemmeno il cast era a conoscenza del gioco a cui stava prendendo parte: «Ho visto il trailer forse una settimana prima che lo pubblicassero. Non avevo idea di cosa aspettarmi,» ha detto Chang. «Una mia amica, anche lei coinvolta nel progetto, mi ha chiesto: ‘Ma non è che stiamo lavorando a The Last of Us Part 3?’»

La nuova IP di Naughty Dog è protetta da un livello di riservatezza impressionante: il team non solo non ha svelato la trama, ma ha tenuto all’oscuro gli stessi attori, che hanno lavorato senza sapere il nome o il contesto del progetto.

Un comportamento comprensibile, vista l’esperienza traumatica con i leak massicci di Part II, che rovinarono buona parte della narrazione mesi prima dell’uscita.

Eppure, la confusione è lecita (attenzione, da ora seguono spoiler sul gioco, quindi fate attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa).

Jesse è morto in TLOU2 — ucciso da Abby in una delle scene più scioccanti del gioco — quindi vederlo “tornare” in un altro titolo Naughty Dog ha alimentato dubbi e false speranze su un possibile terzo capitolo.

Neil Druckmann ha infatti più volte negato l’esistenza di The Last of Us Part III, o almeno di piani concreti per realizzarlo. L’uscita recente della Complete Edition con entrambi i giochi e le relative espansioni ha rafforzato il timore che la saga possa considerarsi chiusa.