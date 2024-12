GTA 6, i fan pensano che il trailer 2 sia imminente

Ci risiamo: ancora una volta, la community di GTA 6 è alla ricerca di novità sullo sviluppo del nuovo titolo ovunque possa trovarle, a distanza di quasi un anno dal debutto del primo trailer di gioco.

La teoria più comune dei fan è che possa accadere qualcosa già nei prossimi giorni, magari addirittura domani, proprio per via di questo importante "anniversario": Rockstar Games ha infatti spesso svelato i suoi secondi trailer a distanza di quasi un anno dai primi filmati di debutto.

Anche il sequel di GTA V (che trovate invece su Amazon) potrebbe dunque seguire la stessa strada: un indizio in tal senso sembra essere arrivato proprio dagli sviluppatori, che su YouTube hanno aggiunto una playlist a tema.

Come segnalato sul forum Reddit GamingLeaksandRumors, pare infatti che Rockstar Games abbia inserito il primo trailer in una playlist ancora senza nome, che ovviamente include soltanto questo filmato.

Potete vedere la bizzarra playlist in questione al seguente indirizzo: un'aggiunta che risale soltanto alle scorse e che, inevitabilmente, ha riacceso l'interesse della community per il possibile debutto di un trailer 2 di GTA 6.

Considerando che stiamo effettivamente arrivando al già citato anniversario del primo trailer, il tempismo è decisamente sospetto: per quanto ovviamente i fan sono stati abituati a restare illusi con indizi che avevano ben poco di vero, forse — ed è un "forse" con tantissime virgolette — questa volta potrebbe davvero esserci qualcosa che bolle in pentola.

Se sarà davvero così, lo saprete tempestivamente sulle nostre pagine. Nel frattempo, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con fortissime precauzioni.

Un invito che a questo punto sembra praticamente obbligato, considerando che non sarebbe neanche la prima volta che quello che pare essere un "indizio" verrebbe prontamente smontato dai fatti. Ma magari questa è la volta buona.

In ogni caso, vale la pena di ricordare che Rockstar Games non si è affatto dimenticata di GTA V, come dimostrato dal recente aggiornamento di GTA Online.