Dune: Awakening ha finalmente una data di uscita, c'è già un "omaggio"

I videogiochi arrivano al cinema ma anche al contrario, perché Dune: Awakening sarà disponibile dal 20 maggio prossimo.

Ispirato al fenomenale romanzo di Frank Herbert e ai film di Legendary Entertainment, Dune: Awakening promette un’esperienza che combina esplorazione, sopravvivenza e strategia.

Tuttavia, rispetto al canone originale, Dune: Awakening metterà i giocatori in una situazione ben diversa.

«I Fremen sono svaniti nel nulla. Paul Atreides non è mai nato», recita la descrizione del gioco: «Lady Jessica ha obbedito alle Bene Gesserit e ha messo al mondo una figlia. Il Duca Leto Atreides è sopravvissuto all'assalto ad Arrakeen e ora è preso nella morsa del conflitto contro gli Harkonnen per il controllo di Arrakis e della sua preziosa spezia.»

Dune: Awakening è un survival multiplayer open-world e, come tanti giochi di questo tipo, vi permetterà di creare il vostro personaggio originale.

Per molti giocatori questa è una pratica che porta via tantissimo tempo, e per questo gli sviluppatori hanno deciso di darvi un discreto anticipo prima della release definitiva.

Da questo momento, infatti, è disponibile la modalità Creazione del Personaggio che potrete importare nella versione finale del gioco, insieme al Benchmark di Dune: Awakening.

Chi utilizzerà la Creazione del Personaggio riceverà un codice per la skin esclusiva del coltello Frameblade, riscattabile al lancio. La creazione del personaggio permette di scegliere pianeta natale, casta e mentore, tra cui Swordmaster, Bene Gesserit, Mentat e Trooper, influenzando le abilità iniziali.

La modalità Benchmark consente invece di testare l’hardware del proprio PC mentre si assiste a scene spettacolari, come un volo con un ornitottero o un incontro ravvicinato con un verme della sabbia.

Un'esperienza promettente, almeno sulla carta, che sembrava tale già dalla sua prima apparizione qualche tempo fa. Non ci resta che aspettare il 20 maggio per sapere come sarà davvero Dune: Awakening.