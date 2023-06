GameStop USA, CEO licenziato e guadagni in caduta libera

Il racconto di GameStop continua ad essere quello di un'azienda con molti bassi e pochi alti, visto che anche il CEO globale è stato fatto fuori per via dei guadagni in crollo.

La nota azienda specializzata nella vendita di console, come Nintendo Switch (che trovate comunque su Amazon), e dei relativi videogiochi è stata tra l'altro protagonista di molte storie particolari negli anni.

Advertisement

Giusto nelle scorse settimane abbiamo assistito alla chiusura di GameStop Irlanda, con tanto di liquidazione totale e sconti in grande stile, si fa per dire.

Condizioni che sono frutto sia di un calo degli affari generalizzato, ma anche di una gestione discutibile in alcune parti del conglomerato. Per questo motivo un intero negozio si è licenziato proprio al day one di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come protesta.

La situazione non sembra che migliorerà granché nel prossimo futuro, perché il CEO di GameStop USA è stato colpito in prima persona dalle condizioni dell'azienda.

Come riporta PC Gamer, infatti, Matthew Furlong ha lasciato il suo ruolo come massima carica di GameStop USA.

Questo a seguito di un crollo delle azioni di GameStop, frutto dell'annuncio dei risultati trimestrali finanziari peggiori del previsto da parte dell'azienda.

I risultati trimestrali hanno mostrato una perdita nel primo trimestre fiscale di 50.5 milioni di dollari, con un calo delle vendite anno su anno dell'11%. Dopo questi annunci il titolo ha perso circa il 20% del suo valore, arrivando ad un valore attuale di circa un quarto di quello che valeva durante l'aumento delle azioni meme all'inizio del 2021.

Il periodo in cui, lo ricorderete, le azioni dell'azienda sono salite per l'assurdo caso di acquisto di massa che è arrivato anche al centro delle cronache globali. Tanto che arriverà anche un film sulla vicenda, prima o poi.

Al momento GameStop è corsa ai ripari sostituendo il CEO:

«GameStop ha rivelato oggi che il suo consiglio di amministrazione ha eletto Ryan Cohen come presidente esecutivo, con effetto immediato. Le responsabilità del signor Cohen includono l'allocazione del capitale e la supervisione della gestione. In congiunzione, l'ex amministratore delegato della società è stato licenziato.»

E pensare che l'azienda aveva addirittura speso parole speranzose per la sua situazione di recente, ma la realtà è ben diversa e non è colpa dei videogiochi, come suggerito dalla stessa GameStop.