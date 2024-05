Due giochi gratis PS1 hanno da ora i Trofei

Il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium si è aggiornato oggi con ben 13 nuovi giochi gratis disponibili, tra cui due chicche PS1.

Come sempre, anche la line-up di questo mese è disponibile per tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

La lista completa dei nuovi giochi gratis che potete scaricare da questo momento con PlayStation Plus è pensata anche per i più nostalgici, vista la presenza di due giochi per PSOne.

Ora, come riportato anche da PushSquare, Sony ha deciso di includere i Trofei per i giochi PS1 first-party che sta distribuendo come parte di PS Plus Premium, e potremmo dire che ha fatto la cosa giusta.

I nuovi G-Police e 2Xtreme avranno entrambi il Platino da conquistare e potrete ottenerlo a partire da oggi, quando i due giochi sbarcheranno sul catalogo.

Per ottenere il premio più alto dovrete superare almeno 35 missioni nel simulatore fantascientifico di Psygnosis, anche se l'inclusione dei salvataggi e del "rewind" in questa riedizione dovrebbe rendere il vostro compito più gestibile.

Nel frattempo, per ottenere il Trofeo più ambito in 2Xtreme dovrete invece completare tutti i percorsi e stabilire alcuni punteggi elevati.

Nessuno dei due giochi dovrebbe causare troppi grattacapi ai completisti incalliti, anche se la natura retrò di questi titoli potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienza.

Vale la pena notare che un terzo gioco per PS1 sarà lanciato come parte dell'aggiornamento PS Plus di oggi: Worms Pinball. Purtroppo, però, trattandosi di un titolo di terze parti, non non ci saranno Trofei da sbloccare.

Ricordiamo anche che da oggi sono stati rimossi vari giochi dal catalogo: tra questi spicca la Complete Edition di Horizon Zero Dawn, l'apprezzata prima avventura di Aloy.

Ma non solo: cogliamo anche l'occasione per ricordarvi anche di riscattare i giochi gratis di PlayStation Plus Essential.