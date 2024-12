A inizio 2025 arrivano 3 giochi gratis su Xbox Game Pass

Il catalogo di Xbox Game Pass per l'inizio del 2025 si arricchisce di nuovi titoli, con alcune date di lancio confermate durante l’evento PC Gaming Show.

Sebbene la lineup del prossimo anno sia ancora in via di definizione, tre giochi sono stati ufficializzati per i primi mesi del 2025, e i fan del servizio possono già iniziare a segnare sul calendario.

Ecco i dettagli dei tre giochi confermati su Game Pass, come rivelato anche da Pure Xbox.

Eternal Strands - Data di rilascio: 28 gennaio 2025

Un’avventura action in terza persona che combina combattimenti contro creature colossali con magie e un arsenale di armi devastanti. Il mondo è sull’orlo della rovina, e il giocatore dovrà sfruttare ogni risorsa per impedire il crollo definitivo.



Citizen Sleeper 2: Starward Vector - Data di rilascio: 31 gennaio 2025

Il sequel del celebre RPG basato sui dadi ambientato in un mondo sci-fi profondo e umano. Nei panni di un androide fuggitivo con un corpo malfunzionante e un passato misterioso, i giocatori dovranno assemblare un equipaggio, gestire una nave e accettare contratti per sopravvivere nella Starward Belt.



Commandos: Origins - Data di rilascio: marzo 2025

Un prequel della leggendaria serie Commandos che trasporta i giocatori alle origini della celebre forza d’élite della Seconda Guerra Mondiale. Il gioco riprende le meccaniche di tattica in tempo reale che hanno reso famoso il franchise, offrendo un mix di nostalgia e innovazione.

Questi tre titoli confermano che il 2025 inizierà con un’offerta variegata su Xbox Game Pass, spaziando tra azione, RPG e strategia tattica.

Con altri giochi già annunciati per il prossimo anno, come Avowed, il servizio continua a consolidarsi come punto di riferimento per i videogiocatori.

