Due "coloratissimi" giochi gratis su Game Pass a inizio 2025

Il catalogo di Xbox Game Pass per il 2025 si arricchisce con due nuovi titoli indie appena annunciati: Kulebra and the Souls of Limbo e Little Rocket Lab.

Entrambi i giochi promettono di offrire esperienze uniche e coinvolgenti per gli abbonati al servizio.

Del resto, solo di recente altri tre giochi sono stati ufficializzati su Xbox Game Pass per i primi mesi del 2025, quindi c'è da dire che l'anno inizierà nel migliore dei modi per i giocatori Xbox, almeno da questo punto di vista.

Poco sotto, trovate i dettagli e i traier dei due indie da poco annunciati (via Pure Xbox).

Kulebra and the Souls of Limbo è un’avventura narrativa ambientata a Limbo, un luogo mistico dove le anime sono intrappolate in un loop temporale infinito.

I giocatori dovranno esplorare l’area, interagire con i personaggi e risolvere enigmi per svelare il mistero della maledizione che affligge il luogo.

Il gioco punta su una trama “wholesome” e su personaggi memorabili. È già disponibile una demo gratuita come parte dell’evento Xbox Winter Demo Fest.

Little Rocket Lab è invece un simulatore di costruzione e gestione che mescola creatività e narrazione emotiva.

Il giocatore è chiamato a trasformare la casa d’infanzia, costruire fabbriche innovative e riparare un razzo, completando il sogno lasciato incompiuto dalla madre del protagonista.

Little Rocket Lab unisce elementi di design creativo a una storia profonda e toccante, offrendo un’esperienza di gioco unica.

Entrambi i giochi sono attesi nel 2025, e promettono di arricchire il già vasto catalogo di Game Pass con nuove storie e gameplay originali.

