Xbox vi offre oltre 35 nuove demo gratis da provare: ecco la lista completa

Xbox ha annunciato il ritorno dell'iniziativa Indie Game Fest Demo Event: si tratta di un evento in cui viene dato spazio alle produzioni indipendenti di prossima uscita, con l'opportunità di scoprire in anteprima versioni ancora in sviluppo dei titoli più interessanti.

Nello specifico, questo evento offrirà a tutti i fan con una console Xbox la possibilità di scaricare oltre 35 demo gratuite a tempo limitato, da oggi fino al 31 dicembre 2024.

Moltre di queste demo gratis non saranno più disponibili a partire dal prossimo anno, come ci ricorda Xbox Wire: non si tratta infatti di versioni complete vere e proprie, ma solo di un accesso in anteprima per gli utenti al fine di raccogliere feedback per lo sviluppo.

Ricordiamo ovviamente che non è necessario alcun tipo di abbonamento Game Pass (trovate il piano Ultimate scontato su Amazon) o acquisto, ma solo avere a disposizione una console Xbox.

Senza ulteriore indugio, vi lasciamo alla lista completa di demo gratuite che potete scaricare con l'Xbox Indie Game Fest Demo Event (via Stevivor):

Xbox Indie Game Fest Demo Event: tutte le demo da scaricare

Aikyam (Thousand Stars Studio)

Anima Flux (Anima Flux)

Arctic Awakening (Goldfire Studios)

Big Helmet Heroes (Exalted Studio)

Cats on Duty (Prikol Team)

Cosmorons (Blind Squirrel Games)

Dahlia View (White Paper Games)

Dreamcore (Montraluz)

Escape from Ever After: Onboarding (Sleepy Castle Studio)

GigaBash (Passion Republic Games)

Islands of Winds (Parity Games)

KinnikuNeko: Super Muscle Cat (Kamotachi)

Kulebra and the Souls of Limbo (Galla Games)

Lost Twins 2 (Playdew)

Metavoidal (Yellow Lab Games)

My Little Universe (Estoty)

Mythwrecked: Ambrosia Island (Polygon Treehouse)

Outbreak: Shades of Horror (Dead Drop Studios)

Petey Pedro unBEETable Adventure (Sparkley Barkely Games)

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate (Rocket Panda Games Japan)

Potions: A Curious Tale (Stumbling Cat)

Preserve (Bitmap Galaxy)

Puzzledorf (Stuart’s Pixel Games)

Rhythm Towers (innoloop)

Robo Frenzy (YummyYummyTummy)

RoboDunk (Jollypunch Games)

Robots at Midnight (Finish Line Games)

Section 13 (Ocean Drive Studio)

Seed of Heroes (Vermillion Digital)

Spiral (Folklore Games)

Steel Seed (Storm in a TeaCup)

STONKS-9800: Stock Market Simulator (Ternox)

Super Farming Boy (LemonChili)

Tainted Grail: The Fall of Avalon (Questline)

The Alters (11 Bit Studios)

Turbo Overkill (Trigger Happy Interactive)

Universe For Sale (Tmesis Studio)

Unwording (Frostwood Interactive)

Yet Another Zombies Survivor (Awesome Games Studio)

Potete già iniziare a scaricare queste demo gratuite tramite Xbox Store: di sicuro avrete l'imbarazzo della scelta, motivo per cui possiamo solo augurarvi buon divertimento.

Restando in tema di omaggi gratuiti, questa volta però tramite Xbox Game Pass, cogliamo l'occasione per ricordarvi che dalla giornata di domani saranno disponibili altri 2 giochi gratis.