Due big sarebbero in arrivo gratis su Game Pass e gennaio

Il 2025 si apre con una serie di aggiornamenti interessanti per gli abbonati a Xbox Game Pass, e secondo il noto insider eXtas1s, ci sono altre sorprese in arrivo.

Se siete iscritti al piano Ultimate saprete già che il nuovo anno promette di essere ricco come il precedente.

Del resto, proprio oggi Xbox Game Pass ha sganciato il primo gioco gratis del 2025.

Stando ai rumor (via Pure Xbox), sembra proprio che il primo capitolo di Diablo di Blizzard potrebbe approdare su PC Game Pass questo mese.

Insieme a questo classico, anche il più recente UFC 5 sarebbe in procinto di aggiungersi alla libreria di EA Play e Game Pass Ultimate.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte di Microsoft o EA, né date precise per l'arrivo dei titoli.

Tuttavia, l’affidabilità di eXtas1s negli anni precedenti fa ben sperare i fan che queste aggiunte possano diventare realtà nel corso di gennaio.

Con l’acquisizione di Activision Blizzard completata da Microsoft, l’arrivo di altri titoli su Xbox Game Pass sembra solo una questione di tempo.

Tra i giochi più attesi per la piattaforma, ci sono i Call of Duty, con una selezione di titoli storici (di cui vi ho accennato alcuni giorni fa) ed altri più recenti, senza parlare anche di Tony Hawk's Pro Skater, che potrebbe attirare i nostalgici del genere skateboarding.

Questi rumor si sommano a una lineup già forte, rendendo il 2025 un anno che potrebbe partire nel migliore dei modi per i possessori di Xbox e PC. Se confermati, titoli come Diablo e UFC 5 rappresenterebbero secondo me aggiunte di ottimo rilievo, ampliando ulteriormente il valore del servizio.

Parlando di cose meno liete, Xbox Game Pass ha svelato in via ufficiale anche i giochi gratis che ci lasceranno a metà gennaio 2025: ecco la lista completa.