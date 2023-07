PS5 Slim sta arrivando: Xbox sa perfino quando

Mentre continua il dibattito presso la Federal Trade Commission (FTC) per comprendere se l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft possa venire approvata o meno, i documenti che il gigante di Redmond e Sony stanno presentando, nel tentativo di perseguire i propri interessi, ci stanno svelando più di quanto ci si aspetterebbe.

Così, dopo che qualche giorno fa era venuto fuori il costo (non proprio indifferente) di opere come The Last of Us - Parte II e Horizon: Forbidden West, ecco che oggi Microsoft cita come se niente fosse di essere sicura dell'imminente lancio di una nuova PlayStation 5 Slim, che avrà un prezzo più economico e con la quale Sony tenterà di azzannare una nuova fetta di mercato.

Il documento, citato dal sito GameRant, fa esplicito riferimento a un debutto già quest'anno per la potenziale PlayStation 5 Slim – che, seguendo quanto fatto nelle precedenti generazioni, sarebbe una console meno ingombrante dell'originale. Va detto che, con tutte le nostre simpatie per il "particolare" design di PS5, in questo caso non è difficile immaginare di poterla ridisegnare in modo che occupi meno spazio.

Come leggiamo nel documento presentato da Microsoft, dove si dibatte delle console attualmente sul mercato:

«[...] L'analisi dell'FTC tiene in considerazione solamente i modelli high-end di Xbox (Series X) e di PlayStation (standard edition), ignorando pertanto la differenziazione nella line-up di Xbox. Nella realtà, le versioni entry-level di Xbox e Switch sono offerte allo stesso prezzo ($299,99) e la Xbox Series S è venduta a $50 in meno del modello OLED di Nintendo Switch ($349,99). Allo stesso modo, PlayStation vende la meno costosa Digital Edition a $399,99 e ci si aspetta che faccia uscire una PlayStation 5 Slim più avanti quest'anno, alla stessa soglia di prezzo ridotto».

È interessante notare che, consultando ora il PDF pubblicato online, ci sono anche altri riferimenti al lancio di una PlayStation Slim, con anche una parte del testo che è stato del tutto oscurata e che conterrebbe, quindi, informazioni riservate.

Vedremo se quanto affermato in questi documenti da parte di Microsoft sarà confermato: al momento, sappiamo che entro l'anno dovremmo vedere PlayStation Q, la handheld pensata per il gioco remoto da PS5. Che non sia l'unica novità, considerando che quest'anno abbiamo visto anche il debutto di DualSense Edge (lo trovate su Amazon) e di PlayStation VR 2?