DualSense Midnight Black per PS5 con uno sconto del 21%!

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sui controller per PS5.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo il controller DualSense in colorazione Midnight Black, che attualmente potete portarvi a casa a soli 69,99€, rispetto agli usuali 89€ di listino, con uno sconto del 21% e un risparmio reale di 20€.

Il design elegante e sofisticato del controller DualSense Midnight Black prende ispirazione dal modo in cui osserviamo le meraviglie dello spazio attraverso il cielo notturno, con sfumature di nero e dettagli in grigio chiaro.

Uno degli aspetti principali di questo controller è l'esperienza di gioco immersiva che offre grazie al feedback aptico, che reagisce alle azioni del giocatore in tempo reale, grazie agli attuatori doppi che sostituiscono i tradizionali motori di vibrazione. Inoltre, il controller presenta un sensore di movimento integrato che consente di interagire in modo intuitivo con determinati titoli.

Grazie alla sua comoda forma ergonomica e al layout iconico, il controller DualSense Midnight Black è stato progettato per offrire il massimo del comfort durante le sessioni di gioco, permettendovi così di concentrarvi interamente sull'azione senza preoccuparvi di affaticare le mani.

