Dragon's Dogma 2, l'action RPG si mostra con ben 9 minuti di gameplay

Dragon's Dogma 2 si è rivelato uno dei più importanti protagonisti dell'ultimo Tokyo Game Show 2023: Capcom ha infatti offerto ai suoi utenti un interessante sguardo in anteprima al prossimo capitolo della saga Action RPG, con tantissimo catturato gameplay.

Come già anticipato nelle scorse settimane, il publisher ha deciso di pubblicare un evento a tema con tutte le sue ultime novità, ma dove è stato proprio il nuovo episodio di Dragon's Dogma ad attirare maggiormente l'attenzione degli appassionati.

La compagnia ha infatti pubblicato un video gameplay di 9 minuti commentato dal director Hideaki Itsuno, già autore del primo capitolo e responsabile degli ultimi eccellenti episodi di Devil May Cry (trovate DMC5 Special Edition su Amazon).

Il director ci accompagna in ogni singolo istante del gameplay, spiegando nel dettaglio tutte le caratteristiche e le feature più importanti che potremo incontrare in Dragon's Dogma 2: vi lasciamo a questo interessante video gameplay, che troverete di seguito (via The Escapist).

I giocatori potranno scegliere tra le classi del Lottatore, Mago, Ladro o Arciere, ma potranno allo stesso tempo modificarle in qualunque momento della loro avventura.

Ovviamente, anche in questo capitolo ci saranno delle vocazioni avanzate in base alla classe scelta, alcune delle quali vengono svelate proprio nel video gameplay.

Hideaki Itsuno ci ricorda però che l'aspetto più importante del sequel è legato alla creatività e alle scelte dei giocatori: gli utenti dovranno dunque sentirsi liberi di sperimentare e divertirsi nella maniera che più ritengono opportuna.

Purtroppo non è stata ancora svelata una data d'uscita ufficiale, ma il trailer gameplay ci conferma che il lancio è previsto su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Vi terremo prontamente aggiornati non appena avremo ulteriori novità in merito all'uscita.

Ricordiamo che l'annuncio della produzione di Dragon's Dogma 2 è arrivato lo scorso anno: Capcom ha confermato che sarà sviluppato con RE Engine, il suo motore grafico proprietario già visto in titoli come Resident Evil 4 Remake e Street Fighter 6.

Prima del reveal al Tokyo Game Show 2023, l'ultima volta che avevamo visto il titolo in azione è stato durante il PlayStation Showcase dello scorso maggio, con un apposito trailer ufficiale.