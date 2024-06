Dragon’s Dogma 2, potete provarlo gratis: ecco il link [Agg.]

Aggiornamento 15.19: la prova è disponibile da ora anche su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S, come confermato dalla stessa Capcom.

Notizia originale:

Capcom sta offrendo una prova gratuita di Dragon's Dogma 2 su PC per un periodo limitato.

Il titolo Capcom (che trovate su Amazon) si è infatti rivelato un notevole successo di critica e pubblico.

Del resto, come vi ha raccontato il nostro Gianluca nella recensione che trovate sulle pagine di SpazioGames, parliamo di un gioco «orgogliosamente diverso, tremendamente affascinante e sicuramente meritevole di attenzione da parte di varie categorie di videogiocatori, dagli amanti dell'azione pura a coloro i quali adorano immergersi in un mondo dalla testa ai piedi, passando, ovviamente, per gli appassionati di giochi di ruolo di forte matrice action.»

Fino al 18 luglio, i giocatori PC possono scaricare e godersi le prime due ore di gioco gratuitamente (via DSO Gaming).

Potete scaricare la prova gratuita di Dragon's Dogma 2 da Steam a questo indirizzo.

Come ha sottolineato Capcom, i dati di salvataggio della prova gratuita possono essere trasferiti alla versione completa del gioco, se acquistata.

Ma non solo: giocatori possono anche sfruttare al meglio le ore di gioco creando i loro personaggi in anticipo grazie allo strumento gratuito Character Creator & Storage.

Inoltre, le ore di gioco continueranno a essere conteggiate mentre il gioco è in esecuzione in background.

Le prime due ore vi daranno solo un vago assaggio del mondo e del sistema di combattimento del gioco. Tuttavia, con questa prova potrete capire non solo se il gioco fa per voi, ma anche se Dragon's Dogma 2 può funzionare senza problemi sul vostro PC.

Ad ogni modo, se invece vi siete lanciati anche voi nell'avventura dell'Arisen, potete sempre dare un'occhiata anche alle nostre ricche guide strategiche di Dragon's Dogma 2, per non farvi trovare impreparati in alcun modo.

Infine, Capcom ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per Dragon's Dogma 2 con diverse novità e bugfix, ma anche alcune nuove modalità grafiche per console.