Dragon's Dogma 2 ha una "brutta" notizia per i salvataggi

Capcom è quasi pronta a rilasciare il suo Dragon's Dogma 2, sebbene a quanto pare è arrivata anche una "brutta" notizia relativa ai salvataggi del gioco.

Mettendo un attimo da parte il primo capitolo (che trovate su Amazon), i fan hanno infatti gli occhi puntati sul sequel.

Advertisement

Il gioco, previsto a marzo di quest'anno, vedrà la luce su console current-gen e PC, promettendo di essere molto migliore del titolo originale (a suo modo molto buono).

Come riportato anche da The Gamer, infatti, Dragon's Dogma 2 consentirà ai giocatori di effettuare un solo salvataggio alla volta, proprio come l'originale.

Questo non solo vi costringerà a giocare una sola volta, ma il file di salvataggio sarà anche sovrascritto dai salvataggi automatici, quindi non potrete fare più backup nel caso vogliate cambiare strategia.

La notizia arriva dall'anteprima di Dragon's Dogma 2 pubblicata da IGN Japan, la quale conferma una caratteristica del primo capitolo che i fan speravano di non rivedere.

Nell'anteprima, tradotta in inglese tramite Google, si nota che «c'è un solo slot di salvataggio in questo gioco, e i salvataggi automatici e manuali condividono quello slot».

Si sottolinea inoltre che il gioco è «piuttosto difficile per gli standard moderni degli open-world», e ciò è un bene.

In pratica, questo significa che se ci si pente di aver affrontato un'area o un boss, non si può tornare a un salvataggio precedente per cambiare tattica, poiché potrebbe essere stato sovrascritto dal salvataggio automatico.

L'aspetto forse più irritante è che i giocatori su console dovranno creare più account per iniziare un'altra campagna, mentre i giocatori su PC dovrebbero essere in grado di eseguire manualmente il backup del loro vecchio salvataggio per evitare di sovrascriverlo.

Nell'attesa di saperne di più, vi ricordiamo che abbiamo avuto l'occasione di provare per voi Dragon's Dogma 2: vi abbiamo infatti raccontato tutto nel nostro provato.

Restando in tema, Capcom sembra avere un titolo misterioso attualmente in lavorazione: a quanto pare, però, non sarà un nuovo Resident Evil.