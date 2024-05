Dragon's Dogma 2, disponibile la patch 1.150: ecco cosa cambia

Durante la scorsa notte, Capcom ha rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento per Dragon's Dogma 2, che porta con sé alcune piccole novità interessanti per facilitare l'avventura dei giocatori.

L'ambizioso action RPG (che trovate su Amazon) è stato uno dei giochi più attesi di questo 2024, ma si è rivelato anche particolarmente impegnativo da giocare: non solo per la sua difficoltà, ma anche per un'ottimizzazione grafica spesso non all'altezza.

Advertisement

Purtroppo non abbiamo ancora novità da riportare riguardante quest'ultimo aspetto, dato che la patch 1.150 non sembra riportare alcun miglioramento al frame rate, ma ci sono comunque diversi bugfix da sottolineare e, soprattutto, una quantità di oggetti conservabili triplicata.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Di seguito trovate il changelog completo delle novità del nuovo aggiornamento di Dragon's Dogma 2, che potete trovare in lingua italiana anche al seguente indirizzo.

PlayStation 5 / Xbox Series X|S / Steam

Aumentato da 1000 a 3000 il limite massimo di oggetti conservabili nel deposito.

Risolti dei problemi a causa dei quali la "Benda da bandito" e la "Benda signorile" risultavano come non disponibili.

Risolto un problema che impediva di proseguire nella missione "Il colosso guardiano" dopo la riproduzione del filmato.

Risolti dei problemi che facevano sì che degli elementi cosmetici delle pedine risultassero differenti nei mondi degli altri giocatori.

Risolti altri problemi per cui la pedina principale usava i dialoghi delle pedine di supporto.

Risolti altri problemi minori.

Steam

Aggiunta l'opzione "DLSS Generazione Frame" alla sezione "Grafica" del menu Opzioni.

Risolti dei problemi per cui, usando determinate schede grafiche, delle volte il terreno non veniva visualizzato correttamente.

Su PC è stata dunque aggiunta anche una nuova opzione grafica, ma a parte alcuni bugfix relativi alla renderizzazione non sembra esserci alcuna novità per una migliore fluidità di gioco.

Siamo certi però che l'aumento degli oggetti conservabili a ben 3000 totali farà certamente felici i fan che amano conservare tutti i loro strumenti per più tempo possibile: l'aggiornamento è già disponibile per il download da adesso.

Continueremo chiaramente a tenervi informati sulle nostre pagine qualora arrivassero le patch più attese: nel frattempo, ricordiamo che Capcom ha già festeggiato le vendite impressionanti di Dragon's Dogma 2.