Dragon Ball Xenoverse 2, il futuro è in arrivo: ecco le novità

Dragon Ball Xenoverse 2 sta per ricevere nuove edizioni next-gen native per PS5 e Xbox Series X|S, ma a quanto pare Bandai Namco ha una sorpresa per noi.

I fan che già possiedono una copia di Xenoverse 2 (in caso contrario lo trovate su Amazon) saranno felici di sapere che gli sviluppatori non hanno alcuna intenzione di smettere di aggiornare uno dei videogiochi di maggior successo della serie.

L'arrivo di queste edizioni era già stato anticipato lo scorso anno, ma Bandai Namco ha confermato che Dragon Ball Xenoverse 2 arriverà su PS5 e Xbox Series X|S dal 24 maggio 2024.

Ora, come riportato anche da NE, Bandai Namco ha rivelato oggi il futuro di Dragon Ball Xenoverse 2, che includerà il nuovo DLC Future Saga.

Il DLC è la continuazione di "Villainous Mode" e "Supervillain", con Fu che torna a provocare altri problemi come parte dell'ultimo capitolo della storia.

Future Saga Chapter 1 includerà uno scenario aggiuntivo, Goku Black (Super Saiyan Rose, Ultra Supervillain), Vegeta (Super Saiyan God, Ultra Supervillain) e un altro personaggio, oltre ad altri contenuti non specificati.

Poco sopra trovate anche un teaser trailer per Dragon Ball Xenoverse 2: Future Saga Chapter 1.

Il DLC Future Saga inizierà in ogni caso durante la prossima primavera di quest'anno. La data di uscita sarà quindi presto comunicata da Bandai Namco, ragion per cui non perdete tutti gli aggiornamenti del caso.

Chissà se anche questo DLC sarà in onore di Akira Toriyama: ad aprile, infatti, l'amato autore scomparso avrebbe infatti compiuto 69 anni.

Del resto, noi di SpazioGames abbiamo di recente deciso di ricordare il grande Toriyama segnalandovi tutti i suoi contributi nel mondo dei videogiochi.

Restando in tema, l'ultimo trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero ha apparentemente confermato che alcuni personaggi non saranno in grado di volare.