Dragon Ball: Sparking! Zero, alcuni personaggi non potranno volare

Dragon Ball Sparking! Zero è il gioco che i fan della serie Budokai Tenkaichi attendono a braccia aperte.

Prendendo le distanze da Dragon Ball FighterZ (lo trovate su Amazon), Sparking! Zero srarà comunque ovviamente ispirato al leggendario anime e manga del compianto Akira Toriyama.

Dopo che nei giorni scorsi abbiamo visto un nuovo e lungo video gameplay del titolo, è il momento di saperne di più.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, l'ultimo trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero ha apparentemente confermato che alcuni personaggi non saranno in grado di volare, come invece accadeva nei precedenti Budokai Tenkaichi.

Oltre ad accennare, pare, alle battaglie What-If e a dimostrare che Sparking! Zero metterà nel gioco qualsiasi personaggio di Dragon Ball (come Kakunsa), il trailer ha anche mostrato altro.

Uno dei personaggi mostrati nel trailer è il Maestro Roshi (Max Power), e mentre lo vediamo teletrasportarsi verso Kakunsa e calciare la ragazza fino al suolo, vediamo che inizia a precipitare verso terra dopo aver completato il suo attacco.

Anche se c'è la possibilità che chi lo controlla lo stia facendo scendere, sembra invece che sia la conferma che il Roshi non sarà in grado di volare.

Per chi non lo ricordasse, nei precedenti Budokai Tenkaichi esisteva una meccanica che implicava che i combattenti canonicamente non in grado di volare (come Kid Goku, Kid Chi-Chi, il Maestro Roshi e altri) fossero in grado di librarsi in aria solo per brevi periodi prima di cadere a terra.

Anche Mr Satan, che canonicamente non può volare e non può nemmeno saltare in alto come altri personaggi di Dragon Ball Z, ha ricevuto un piccolo aiuto per essere utilizzabile in battaglia, in quanto è in grado di librarsi sul campo di battaglia con il suo jetpack.

Oltre a essere un richiamo a Budokai Tenkaichi e la prova che Sparking! Zero sarà pieno di dettagli canon come questo, visto che i personaggi originali di Dragon Ball (che di base non possono volare) potrebbero in Sparking! Zero avere le stesse limitazioni.

Bandai Namco ha per ora messo in scena solo un gameplay approfondito di questo titolo, dopo aver mostrato alcune scene in occasione del reveal di tantissime "versioni" diverse dei celebri Goku e Vegeta.

Resta però ancora da chiarire se ci sarà o meno spazio per il multiplayer locale: gli sviluppatori non sono sembrati molto ottimisti al riguardo.