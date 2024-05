Dragon Ball Xenoverse 2 gratis su PS5 e XSX, da ora

Dragon Ball Xenoverse 2 ha ricevuto oggi nuove edizioni next-gen native e gratuite per PS5 e Xbox Series X|S.

Se già possedete una copia di Xenoverse 2 ( lo trovate su Amazon) potete quindi godere nuovamente di uno dei titoli di maggior successo della serie dedicata a Goku e soci.

Alcune settimane fa Bandai Namco ha confermato che Dragon Ball Xenoverse 2 sarebbe arrivato su PS5 e Xbox Series X|S dal 24 maggio 2024, e così è stato.

Questa "nuova" versione include anche il nuovo DLC a pagamento Future Saga, ossia continuazione di "Villainous Mode" e "Supervillain", con Fu che torna a crerare scompiglio.

Più nel dettaglio, Future Saga Chapter 1 includerà uno scenario aggiuntivo, Goku Black (Super Saiyan Rose, Ultra Supervillain), Vegeta (Super Saiyan God, Ultra Supervillain) e un altro personaggio, oltre ad altri contenuti non specificati.

Inoltre, Bandai Namco ha confermato che è possibile trasferire tutti i progressi: i giocatori possano quindi passare alla nuova versione del gioco senza perdere nessun progresso ottenuto con le edizioni old-gen (i Trofei, però, non saranno trasferiti e andranno quindi sbloccati nuovamente su console PS5).

Ribadiamo che l'upgrade per i possessori del gioco in versione PlayStation 4 o Xbox One è gratuito, ragion per cui non occorre pagare un solo centesimo per scaricare l'edizione aggiornata.

Si tratta quindi di un'ottima occasione per scoprire - o riscoprire - un piccolo classico dell'universo videoludico di Dragon Ball.

Restando in tema, noi di SpazioGames abbiamo alcune settimane fa deciso di ricordare il grande Akira Toriyama - ossia il papà di Dragon Ball scomparso prematuramente - segnalandovi tutti i suoi contributi nel mondo dei videogiochi.

Ma non solo: uno degli ultimi trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero ha apparentemente confermato che alcuni personaggi non saranno in grado di volare.

Questo, senza contare che sempre Dragon Ball: Sparking! Zero avrebbe svelato la sua data di uscita in anticipo.