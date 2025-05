Dragon Ball Xenoverse 2 e altri 3 giochi gratis disponibili su Xbox Game Pass, da ora

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Standard potranno scaricare già da oggi ben 4 nuovi giochi gratis: la lista comprende non solo 3 titoli precedentemente disponibili solo su Ultimate, ma anche un nuovo arrivo imperdibile per i fan di Dragon Ball.

Da questo momento potrete infatti scoprire Dragon Ball Xenoverse 2, il picchiaduro di successo che ci vedrà allearci e combattere contro tantissimi dei personaggi più amati della serie anime e manga.

Potrete anche creare il vostro combattente personalizzato, imparando mosse provenienti dai più grandi eroi e cattivi della saga: un titolo pensato appositamente per chi è innamorato di questa saga e che, grazie a Xbox Game Pass, ora potrete scaricare senza costi aggiuntivi.

Come vi anticipavamo in apertura, ci sono comunque altre 3 sorprese che attendono gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Standard: il catalogo si aggiorna infatti con Dungeons of Hinterberg, Flintlock: The Siege of Dawn e Metal Slug Tactics.

Questi titoli erano già disponibili sui cataloghi Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) e PC Game Pass, dato che erano giochi rilasciati direttamente al day-one, ma adesso è passato abbastanza tempo da permettere anche agli utenti Game Pass Standard di scoprirli su console.

Il tutto ovviamente insieme al già citato Dragon Ball Xenoverse 2, che potete scaricare già da adesso a partire dall'abbonamento Standard. Se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate, pote inoltre avviare la versione in Cloud per provarlo subito senza necessità di download.

Colgo l'occasione per ricordarvi che gli omaggi del servizio in abbonamento per questa settimana non sono affatto finiti qui: già da domani scopriremo infatti altri 2 giochi gratis, uno dei quali sarà disponibile fin dal day-one.

Ma non dimenticatevi che è già stato annunciato l'elenco completo dei titoli che lasceranno Xbox Game Pass a metà mese: provate questi 8 giochi finché siete ancora in tempo.