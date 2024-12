Dragon Ball Sparking Zero si prepara finalmente a combattere i ragequitter

Come ogni picchiaduro, anche Dragon Ball Sparking Zero deve lottare contro una delle piaghe di ogni videogioco di questo tipo, ovvero i ragequitter.

Un problema che, rimanendo in casa Bandai Namco, ha dovuto affrontare anche Tekken 8 in maniera complessa e non sempre efficace al 100%.

È sempre difficile trovare una soluzione definitiva per impedire a queste persone di rovinare l'esperienza all'interno del titolo Bandai Namco (lo trovate su Amazon) come in tanti altri, ma sembra essere arrivata una soluzione.

In una serie di recenti post su X, Bandai Namco ha segnalato una interruzione delle attività online per poter aggiornare Dragon Ball Sparking Zero e introdurre alcune novità proprio legate ai ragequitter.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

«Per garantire un'esperienza di gioco equa e piacevole, stiamo rafforzando le penalità di timeout contro i giocatori con tassi eccessivi di disconnessione o abbandono durante le partite online», spiega Bandai Namco introducendo gli accorgimenti.

Per quanto riguarda il ragequit nello specifico, difficile da identificare in maniera oggettiva, Bandai Namco spiega che regolerà i punti di conseguenza aumentando i punti per la parte disconnessa, e diminuendo i punti per la parte che si è disconnessa.

«Si prega di notare che potrebbe volerci del tempo prima che i punti vengano riflessi», conclude Bandai Namco.

Inoltre, gli sviluppatori confermano che gli errori di connessione e i problemi di corrispondenza online sono stati migliorati.

Ora speriamo che la community possa godersi un po' di più Dragon Ball Sparking Zero, che anche per questo motivo ha perso un po' della sua grinta iniziale e conseguenti giocatori attivi. Nonostante il grande lavoro fatto dal team, che in questi mesi ha lavorato sodo per pubblicare tanti aggiornamenti.

Intanto Dragon Ball si prepara a un 2025 esplosivo, perché nei prossimi giorni ci sarà un evento dedicato per la community dei videogiocatori: ecco i dettagli.