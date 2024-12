Dragon Ball si prepara al 2025 con un nuovo evento

Il franchise videoludico di Dragon Ball si prepara a un 2025 potenzialmente esplosivo, e lo sapremo senz'altro durante il Battle Hour 2025 annunciato poco fa.

Giusto in tempo per ridare vita a Sparking Zero (lo trovate su Amazon), l'amatissimo picchiaduro che ha fatto tornare tanti appassionati indietro nel tempo grazie a combattimenti nostalgici.

E ce ne sarà di più per i fan, sicuramente, grazie al Dragon Ball Games Battle Hour il 18 e 19 gennaio 2025 (tramite Siliconera).

Bandai Namco ha annunciato che la nuova edizione si terrà presso il Shrine Auditorium di Los Angeles, California, e offrirà due giorni ricchi di annunci, tornei e attività dedicate alla serie.

L’evento sarà trasmesso anche in streaming su YouTube, così da permettere a tutti di partecipare, anche a distanza.

Durante l’evento, saranno presenti stand dedicati ai giochi e agli anime del franchise, con attività e premi esclusivi. Tra questi, Dragon Ball Daima (che arriverà anche in uno degli ultimi giochi di Dragon Ball) offrirà merchandising ispirato alla serie, mentre Dragon Ball: Sparking Zero includerà una sfida contro il produttore, demo giocabili con gadget in regalo e tornei.

Dragon Ball Z: Dokkan Battle proporrà una gara di velocità e la possibilità di ottenere un portachiavi, mentre Dragon Ball FighterZ ospiterà le qualificazioni Last Chance e le Finali Mondiali del World Tour. Anche Dragon Ball Legends e il Dragon Ball Super Card Game avranno uno spazio dedicato con sfide e competizioni.

I partecipanti avranno l’opportunità di ricevere una borsa a sacca esclusiva, disponibile in quantità limitata. Chi si iscriverà ai tornei sarà automaticamente idoneo a riceverla. Chi sarà fortunato a poter partecipare in persona, almeno.

Ci saranno annunci relativi a questi titoli, o almeno alcuni? Lo speriamo, visto che proprio il citato Sparking Zero è stato aggiornato di recente per venire incontro alle problematiche dei primi tempi.