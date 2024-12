Dragon Ball Sparking Zero, arriva oggi la più grande patch di sempre: ecco le novità

Da oggi 12 dicembre sarà possibile scaricare un nuovo aggiornamento di Dragon Ball Sparking Zero, particolarmente impressionante a livello di contenuti e novità per il bilanciamento.

Bandai Namco ha infatti dimostrato di aver tenuto in seria considerazione i feedback degli utenti, aggiungendo una delle feature più richieste fin dal lancio e implementando perfino una nuova meccanica per il gameplay e rispondendo ad alcune critiche dei fan.

Tra le novità più importanti di Dragon Ball Sparking Zero (lo trovate su Amazon) che vi segnaliamo troviamo la possibilità di utilizzare tutti gli stage nelle modalità offline: in precedenza era possibile utilizzare soltanto uno scenario in particolare, ma gli sviluppatori sono riusciti finalmente a rimuovere ogni limitazione per l'offline.

Alcuni modder avevano già dimostrato che su PC era già tecnicamente possibile giocare in split-screen, dunque farà sicuramente piacere vedere che questa modalità è ufficialmente supportata anche su console.

Bandai Namco svela anche l'introduzione della meccanica "High-Speed Dragon Dash", una nuova abilità di movimento che vi permetterà di raggiungere velocemente il vostro avversario premendo R2 e tenendo premuto X su PS5, oppure rispettivamente RT e A su Xbox.

Segnaliamo anche alcune novità interessanti per l'Androide 19 e il Dr. Gero: non solo la salute e il Ki assorbito dopo un lancio sono stati ribilanciati, ma gli sviluppatori hanno deciso di fare in modo che adesso Dragon Dash, Quick Ascend e Quick Descend costano ugualmente Ki.

Una evidente risposta agli ultimi disastrosi tornei competitivi, dove i giocatori hanno dimostrato quanto ciò potesse rendere le partite poco divertenti, noiose e sbilanciate: vedremo se adesso la situazione potrà effettivamente migliorare.

Vogliamo inoltre sottolineare alcuni cambiamenti ai personaggi giganti: non solo è stata ridotta la potenza degli Smash Attack, ma è stato aumentato il tempo richiesto per caricare una mossa al massimo.

Gli svilupatori di Dragon Ball Sparking Zero hanno anche deciso di ridurre la salute massima per Giant Ape Vegeta e il Dr. Wheelo: chissà se queste novità aiuteranno a ridurre il regno di terrore del principe dei Saiyan nella campagna.

Sono state implementate anche numerose novità di bilanciamento del gameplay, tra buff e nerf alle meccaniche: se siete curiosi di scoprirle nel dettaglio, vi lasciamo al changelog completo al seguente indirizzo.

Ricordiamo che l'aggiornamento non è ancora disponibile per il download, ma dovrebbe arrivare durante le prossime ore: con molta probabilità sarà disponibile dopo le ore 11.00 odierne, quando sarà terminata la manutenzione dei server.