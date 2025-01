Dragon Ball: Sparking! Zero si aggiorna con una valanga di personaggi

Bandai Namco ha finalmente rilasciato un trailer che conferma il primo pacchetto di personaggi DLC per Dragon Ball: Sparking! Zero.

Come previsto, questa prima ondata di contenuti del gioco (che trovate su Amazon scontato) si basa sul film Dragon Ball Super: Super Hero del 2022.

Il pacchetto include ben 11 nuovi combattenti, un costume aggiuntivo — il travestimento di Piccolo da soldato della Red Ribbon — e tre nuove battaglie personalizzate.

Ecco l’elenco dei nuovi personaggi che troverete nel pacchetto (via Push Square):

Gohan (Super Hero)

Gohan (Super Hero, Super Saiyan 2)

Ultimate Gohan (Super Hero)

Gohan (Beast)

Piccolo (Super Hero)

Piccolo (Potenziale Sbloccato)

Piccolo Arancione

Piccolo Arancione (Gigante)

Gamma

Gamma 2

Cell Max

Il pachetto "Eroe della Giustizia" arriverà la prossima settimana, il 23 gennaio, con accesso anticipato a partire dal 20 gennaio (Nord America) o 21 gennaio (Europa) per chi possiede il primo Season Pass del gioco.

Non c'è dubbio che Dragon Ball: Sparking! Zero punti a tornare a fare parlare di sé con questo nuovo pacchetto di DLC.

Bandai Namco ha saputo sfruttare il successo di Dragon Ball Super: Super Hero per portare ben 11 nuovi personaggi, un'ulteriore variante di Piccolo, e aggiungere nuove battaglie personalizzate, arricchendo ulteriormente l'esperienza di gioco.

Un colpo ben assestato per tutti i fan della saga che aspettano da tempo nuovi contenuti.

L'inclusione di versioni come il Gohan Beast e l'ormai iconico Piccolo Arancione (e la sua versione gigante) non fa che alzare l'asticella, permettendo di rivivere i momenti più emozionanti del film con la possibilità di lottare in prima persona.

E non dimentichiamoci dei Gamma, entrambi pronti a portare la loro potenza sul campo di battaglia, e un ritorno a Cell Max che sicuramente farà felici tutti i nostalgici della saga.

Ora, la domanda che sorge spontanea: quanto continuerà Bandai Namco a mantenere alta l'attenzione con i prossimi DLC? Dopo un inizio promettente come questo, le aspettative per il futuro sono certamente elevate, e non sarebbe sorprendente vedere altri pacchetti ispirati ad altre parti della saga di Dragon Ball Super.

Insomma, c’è un’unica cosa che possiamo dire con certezza: se siete fan della saga di Dragon Ball, non dovete lasciarvi sfuggire questo DLC (senza dimenticare anche i personaggi creati dai fan).