Su Dragon Ball Sparking Zero arriva anche Black Frieza, grazie ai fan

Sebbene gli ultimi aggiornamenti per l'anime di Dragon Ball risalgano all'ultima serie Daima, all'arco del Torneo del Potere di Super e al recente film Super Hero, il manga è continuato ad andare avanti con nuovi archi narrativi, che ci hanno svelato nuovi pericolosi nemici e trasformazioni.

Tra queste una delle più celebri e anticipate dalla community è sicuramente Black Frieza, nuova potentissima forma dello storico antagonista che è riuscito a sbarazzarsi in pochi istanti di Goku e Vegeta contemporaneamente.

Per il momento sappiamo che i DLC di Dragon Ball Sparking Zero (lo trovate su Amazon, a proposito) seguiranno soltanto ciò che è stato attualmente già esplorato nell'anime, motivo per il quale questa forma e altri antagonisti potrebbero non apparire in via ufficiale nel picchiaduro.

Ma i fan stanno già intervenendo per realizzare modifiche convincenti che possano aiutare a sviluppare il roster definitivo per un videogioco di Dragon Ball: come segnalato da TheGamer, è infatti già disponibile una mod che aggiunge proprio Black Frieza al roster di gioco.

L'aspetto più interessante è che non si tratta di un recolor o una sostituzione della forma Golden, ma di una vera e propria trasformazione alternativa liberamente selezionabile in battaglia: potete ammirarla nel seguente video dimostrativo, intorno al minuto 0:55.

Trattandosi di una modifica non ufficiale, è possibile aggiungere Black Frieza al vostro roster soltanto nelle versioni PC.

Se volete mettervi alla prova con questa nuova potentissima trasformazione, potete scaricare la mod tramite Nexus Mods al seguente indirizzo: basterà seguire poche semplici istruzioni per iniziare a divertirvi.

Speriamo che in futuro gli sviluppatori decidano di accontentare i fan e, sfruttando nuovi potenziali DLC, introdurre la nuova forma di Frieza anche in via ufficiale, ma per il momento si tratta di un compromesso più che accettabile.

A proposito di aggiornamenti, ricordiamo che la scorsa settimana è stata rilasciata una patch lato-server che ha risolto diversi bizzarri bug emersi con l'ultimo update.