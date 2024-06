Dragon Ball Sparking Zero, Bandai Namco spiega perché lo split-screen è così limitato

Nelle scorse vi avevamo segnalato una conferma molto importante arrivata direttamente da Bandai Namco: alla fine, dopo diversi mesi colmi di incertezze, è stata confermata l'inclusione di una modalità multiplayer locale su Dragon Ball Sparking Zero.

Tuttavia, questa modalità è anche arrivata con un enorme limite: i fan potranno sì divertirsi in split-screen con i loro personaggi preferiti, ma solo ed esclusivamente nello scenario "Stanza dello Spirito e del Tempo".

Un limite confermato poi con la pubblicazione di un nuovo video ufficiale che mostra approfonditamente tutte le modalità disponibili, che vi allegheremo qui di seguito.

Ma come mai il nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi (che potete prenotare su Amazon) potrà essere giocato in multiplayer locale soltanto in questo scenario e non su tutti gli altri?

In un'intervista rilasciata a GamesRadar+ durante la Summer Game Fest 2024, il producer Jun Furutani spiega che la modalità multiplayer locale è stata più che altro un pensiero secondario e non era esattamente una priorità.

Tuttavia, pur ammettendo che sono emerse diverse difficoltà, era qualcosa a cui gli autori non volevano affatto rinunciare, riuscendo alla fine a trovare questo bizzarro compromesso:

«Il gioco era stato sviluppato come un'esperienza in solitaria per un singolo schermo, perché per noi era molto importante riuscire a massimizzare e ottimizzare l'esperienza di una battaglia in Dragon Ball e tutto ciò che la riguarda. Ad esempio, tutte le interazioni in tempo reale e le animazioni che potete vedere in-game che renderanno questa la migliore esperienza di Dragon Ball. Abbiamo avuto sicuramente delle sfide con la feature split screen. Ciononostante, volevamo che i giocatori riuscissero a godersi il gioco in diverse situazioni, e giocare sul divano insieme a un amico è una di queste, quindi ci siamo assicurati di poter aggiungere questa feature nel gioco».

Il producer ha sostanzialmente ammesso quelli che erano i sospetti di molti fan: la Stanza dello Spirito e del Tempo è stato l'unico scenario in grado di gestire questa modalità, quindi l'alternativa a questa soluzione era non averla affatto.

Insomma, i fan dovranno necessariamente accontentarsi di questo grande limite, sperando che magari per i prossimi capitoli — o, chissà, in futuri aggiornamenti — si riesca ad ampliare ulteriormente questa opzione.

Ricordiamo che l'uscita di Dragon Ball Sparking Zero è prevista a breve: Bandai Namco ha confermato che il nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi sarà disponibile dall'11 ottobre.