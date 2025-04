Dragon Ball Sparking Zero, leak svela i nuovi personaggi DLC di Daima

Nonostante il suo fisologico calo di popolarità, Dragon Ball Sparking Zero continuerà ad animarsi di contenuti aggiuntivi, tra cui i nuovi combattenti che provengono dalla serie Daima.

Dopo la prima ondata di combattenti, infatti, sembra che Bandai Namco stia per lanciare altri personaggi dell'ultima serie del franchise all'interno di Dragon Ball Sparking Zero.

Come riporta The Gamer, un leak piuttosto inaspettato ha svelato in anticipo il contenuto e la data d’uscita del secondo DLC di Sparking Zero.

A rivelarlo è stato il sito Humble Bundle, che ha aggiornato per errore la propria pagina dedicata al contenuto aggiuntivo, svelando dettagli che Bandai Namco non aveva ancora annunciato ufficialmente.

Secondo quanto riportato dalla community, il DLC uscirà il 24 aprile e sarà incentrato su una lineup di personaggi molto più interessante rispetto al primo pacchetto, che era stato criticato per l’eccessiva presenza di reskin e forme alternative già presenti nel roster base.

Il secondo pacchetto DLC includerà otto nuovi personaggi giocabili, tra cui:

Super Saiyan Daima Goku

Daima Vegeta, con tutte le sue trasformazioni fino a Super Saiyan 3

Glorio

Panzy

Majin Kuu

Alcuni di questi erano già stati anticipati, ma Panzy, Majin Kuu e le forme SSJ2 e SSJ3 di Vegeta sono novità assolute. Inoltre, è previsto anche un nuovo outfit per Goku bambino (Mini), che modificherà la sua Ultimate Blast rendendola una “Aura Impact”.

Ci aspettiamo a questo punto un annuncio nei prossimi giorni, vista la vicinanza con la data di uscita di questo pacchetto molto atteso dai fan. Il che potrebbe arrivare con un altro annuncio, ancora più interessante se confermato.

Sembra infatti che Dragon Ball Sparking Zero possa essere uno dei videogiochi presenti su Nintendo Switch 2, non al lancio ma almeno nella fase di successiva di vita della console Nintendo.

Del resto, stiamo pur sempre parlando di un picchiaduro che ha già superato 5 milioni di copie vendute complessive: numeri semplicemente impressionanti, anche per un videogioco di Dragon Ball.