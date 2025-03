Dragon Ball Sparking Zero svela i primi combattenti DLC di Daima: ecco trailer e data

Bandai Namco ha svelato a sorpresa un'anteprima di ciò che ci attende nel prossimo pacchetto DLC di Dragon Ball Sparking Zero, che come previsto sarà dedicato interamente alla serie Dragon Ball Daima.

I personaggi provenienti dall'ultimo arco narrativo della serie animata saranno divisi tra gli ultimi due pacchetti: con il nuovo filmato, svelato in occasione del Dragon Ball Sparking Zero Dramatic Showdown Event, abbiamo avuto una piccola conferma dei primi combattenti su cui potremo mettere le mani.

Nel trailer è stato possibile dare un primo sguardo a Goku (Mini) — già presente nel gioco come bonus pre-order — e Vegeta (Mini), insieme alle loro rispettive trasformazioni in Super Saiyan.

Inoltre, il trailer ci ha offerto anche un primo sguardo a Glorio, che farà per la prima volta il suo esordio in un videogioco di Dragon Ball, confermandoci anche che il secondo pacchetto di DLC uscirà ad aprile 2025. Vi allegheremo il breve filmato in questione qui di seguito:

Sembra dunque che i nuovi personaggi usciranno con qualche settimana di ritardo rispetto al previsto: Steam aveva infatti anticipato un'uscita prevista nel corso di marzo, ma evidentemente per il team di sviluppo è stato necessario più tempo per mettere a punto i nuovi personaggi.

Non sappiamo inoltre se siano previste anche ulteriori trasformazioni già a partire da questo pacchetto — mi riferisco in particolare alle versioni SSJ3 per Vegeta e SSJ4 per Goku — né quali altri personaggi siano effettivamente previsti per il futuro di Dragon Ball Sparking Zero (lo trovate scontato su Amazon, a proposito) ma almeno adesso sappiamo che i fan potranno monitorare aprile sul proprio calendario.

Vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine non appena verrà svelata la data d'uscita definitiva, insieme a ulteriori aggiornamenti sui combattenti DLC in arrivo.

Nelle ultime ore sono anche uscite voci riguardanti un possibile esordio di Dragon Ball Sparking Zero già al lancio di Nintendo Switch 2, ma al momento tutto tace: è possibile che avremo eventuali certezze solo in occasione della prossima presentazione ufficiale della console.