Dragon Ball Sparking Zero potrebbe esordire al lancio di Switch 2

Nintendo potrebbe avere già ottenuto un supporto di sviluppatori di terze parti davvero niente male per l'esordio di Switch 2, con potenziali ottime notizie per chi ama la saga di Dragon Ball.

Secondo le ultime voci di corridoio, Dragon Ball Sparking Zero potrebbe infatti fare il suo esordio anche sulle nuove console di casa Nintendo, già al lancio o eventualmente nel corso del 2025.

L'indiscrezione arriva tramite l'ultimo video dell'insider eXtas1s (via ComicBook), solitamente rivelatosi affidabile per leak e indiscrezioni riguardanti i futuri videogiochi in uscita, soprattutto per quanto riguarda le ultime uscite su Xbox.

Nella parte finale del video, l'insider afferma che non solo Sparking Zero potrebbe arrivare su Switch 2, sostenendo di aver saputo il tutto da fonti vicine alla questione, ma il titolo godrebbe di una "seconda vita" grazie agli aggiornamenti e ai DLC previsti per il picchiaduro, ovviamente già disponibili all'esordio.

Ricordiamo che attualmente Dragon Ball Sparking Zero è disponibile esclusivamente su PC, Xbox Series X|S e PS5 (trovate le edizioni console su Amazon), mentre attualmente non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale per le console Nintendo.

Il lancio di Nintendo Switch 2 potrebbe però cambiare totalmente le carte in tavola, considerando anche che Bandai Namco negli ultimi anni si è dimostrata particolarmente vicina alla casa di Kyoto.

Ovviamente devo ricordarvi come sempre che si tratta di un'indiscrezione attualmente non confermata: nonostante l'insider si sia rivelato spesso affidabile, vi invito a prendere il tutto con le consuete e dovute precauzioni del caso.

Di sicuro i giochi Dragon Ball hanno sempre trovato terreno fertile sulle console Nintendo, anche nel caso di lanci avvenuti dopo diversi mesi dalle controparti più "potenti": il debutto di Sparking Zero su Switch 2 potrebbe rivelarsi un successo assicurato, qualora l'indiscrezione trovasse conferme.

Del resto, stiamo pur sempre parlando di un picchiaduro che ha già superato 5 milioni di copie vendute complessive: numeri semplicemente impressionanti, anche per un videogioco di Dragon Ball.

Nel frattempo, segnaliamo che già entro la fine del mese potrebbero fare il loro esordio i nuovi personaggi DLC provenienti da Dragon Ball Daima, almeno secondo alle indicazioni di Steam.