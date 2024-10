Dragon Ball Sparking Zero è già un bestseller su PC e console

Sebbene non sia ancora ufficialmente disponibile, Dragon Ball Sparking Zero si sta già preannunciando come uno dei videogiochi di maggior successo di questo 2024, diventando già un bestseller a livello di preordini.

In vista dell'uscita ufficiale, che ricordiamo essere prevista l'11 ottobre, è possibile già prendere in considerazione le classifiche di vendita per farci un'idea su quello che sarà il successo del gioco.

Advertisement

Ebbene, stando ai primi dati in pre-order, possiamo dire che Dragon Ball Sparking Zero si è già dimostrato uno dei titoli più venduti sia su PC che console, superando non solo giochi appena rilasciati sul mercato, ma arrivando a superare perfino franchise massicci come Call of Duty.

Come segnalato da TheGamer, il nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi è infatti arrivato in cima alle classifiche di PlayStation Store, di Steam e perfino di retailer esterni come Amazon, almeno per quanto riguarda il mercato americano.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

L'unico titolo che sembra in grado di tenergli testa è EA Sports FC 25: nella classifica di Steam, Sparking Zero è superato proprio dal titolo calcistico e dal nuovo free-to-play Throne and Liberty.

Anche nella classifica dei più venduti di Amazon, che trovate al seguente indirizzo, si trova tra i videogiochi di maggior successo insieme a diverse versioni di EA Sports FC 25, Zelda Echoes of Wisdom e Call of Duty Vanguard — quest'ultimo presumibilmente perché disponibile in offerta.

Per quanto riguarda invece il PlayStation Store italiano, Sparking Zero è attualmente il secondo gioco più venduto dietro solo al già citato titolo calcistico di Electronic Arts.

Insomma, sembra proprio che Bandai Namco abbia tra le mani un altro grandissimo successo: una dimostrazione di quanto a lungo abbiano dovuto aspettare i fan di Budokai Tenkaichi per un nuovo capitolo della saga.

Se anche voi siete interessati all'acquisto, vi raccomandiamo di scegliere con cura la vostra versione preferita: al lancio non sarà infatti disponibile il cross-play.

Nel caso preferiate giocare su PC, vi invitiamo a consultare i requisiti minimi e consigliati, così saprete se il vostro computer è effettivamente in grado di supportarlo.