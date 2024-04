Dragon Ball Sparking Zero è sparito da Xbox Store (e nessuno sa perché)

Dragon Ball Sparking Zero è il nuovo capitolo della leggendaria saga Budokai Tenkaichi, attualmente atteso solo su PC e sulle console di ultima generazione, ma i fan su Xbox hanno iniziato comprensibilmente a preoccuparsi dopo gli ultimi sviluppi.

La pagina su Xbox Store del nuovo picchiaduro, con uno stile grafico che richiama molto quello già ammirato in FighterZ (lo trovate su Amazon), era stata una delle prime a emergere online pochi istanti dopo l'annuncio, al punto che potrebbe averne perfino svelato la dimensioni ufficiali.

Tuttavia, come segnalato da TheGamer, la pagina del negozio Xbox dedicata a Dragon Ball Sparking Zero è stata rimossa a sorpresa almeno da un paio di giorni, senza alcuna spiegazione in merito.

Se provate ad accederci voi stessi, noterete che adesso lo store ci restituisce solo un messaggio d'errore, sottolineando che la pagina in questione potrebbe essere stata rimossa.

Ad alimentare il mistero è il fatto che soltanto la versione Xbox è stata rimossa: nel momento in cui scriviamo questo articolo, le pagine PlayStation Store e Steam sono ancora disponibili.

Anche se ovviamente qualche fan ha iniziato a preoccuparsi per una possibile cancellazione in vista, ma proviamo a tranquillizzarvi sottolineando che la cosa appare essere abbastanza improbabile.

Dragon Ball Sparking Zero è già stato annunciato su Xbox Series X|S e, dato che Bandai Namco è un publisher piuttosto importante, è difficile che possa avere avuto un ripensamento dell'ultimo minuto a pochi mesi di distanza dalla potenziale uscita.

Va inoltre sottolineato che sul sito ufficiale di Bandai Namco viene ancora mostrata Xbox Series X|S tra le piattaforme in uscita: è possibile dunque che la pagina in questione debba essere aggiornata prima di tornare online, oppure che si sia trattato di un semplice errore da parte di Microsoft.

Ovviamente, la cancellazione di questa versione sarebbe l'ipotesi peggiore in assoluto, ma anche quella meno probabile. Anche se è pur sempre vero che, senza alcun commento ufficiale, non possiamo dire nulla con assoluta certezza.

Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità, augurandoci che presto i fan Xbox possano dormire sonni tranquilli.

Ricordiamo che sono già disponibili i primi rating ufficiali di Dragon Ball Sparking Zero: ciò fa pensare che la data d'uscita potrebbe essere annunciata prima del previsto, magari proprio durante il Goku Day.

Nel frattempo, se volete ingannare l'attesa, vi ricordiamo che sono stati svelati ben 13 minuti di video gameplay.