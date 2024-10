Dragon Ball: Sparking! Zero, DLC in arrivo? Ci sono novità

Bandai Namco e Spike Chunsoft starebbero preparando nuovi contenuti scaricabili per Dragon Ball: Sparking! Zero, il picchiaduro uscito l'8 ottobre.

Il gioco(che trovate su Amazon) era particolarmente atteso fan, dimostrando di essere «il gioco definitivo per ogni fan di Dragon Ball» come vi ha spiegato a chiare lettere il nostro Silvio nella recensione dedicata.

Ora, nonostante un roster di ben 182 personaggi, sembra proprio che i fan del gioco ne vogliano ancora.

Come riportato anche da IGN US, un aggiornamento del backend di Steam ha rivelato l'esistenza di un DLC chiamato "Martial Arts Pack", non ancora annunciato ufficialmente.

Insomma, a quanto pare i giocatori di Dragon Ball: Sparking! Zero a breve avranno altri lottatori - e non solo - con cui divertirsi.

Secondo quanto scoperto da un utente Reddit, il pacchetto includerebbe lo sblocco anticipato di Bardock, Future Gohan, Future Gohan SSJ e il costume Z di Bardock, oltre all'abilità Super Sparking.

Queste informazioni sarebbero contenute in un libro companion uscito in Giappone il 10 ottobre, che include un codice bonus per sbloccare il DLC nel gioco.

Al momento né Bandai Namco né Spike Chunsoft hanno confermato ufficialmente l'esistenza del cosiddetto Martial Arts Pack o la sua futura disponibilità al di fuori del libro companion giapponese.

Resta da vedere se e quando questo contenuto aggiuntivo verrà reso accessibile a tutti i giocatori. Vi terremo aggiornati come sempre facciamo in questi casi.

Vero anche che, però, diversi utenti stanno riscontrando difficoltà con il boss Great Ape Vegeta, considerato troppo potente per la fase iniziale del gioco. Bandai Namco ha rassicurato che è possibile abbassare la difficoltà per proseguire nella campagna.

Ma non è tutto: diversi utenti di Dragon Ball Sparking! Zero stanno mandando segnalazioni false verso chi ha vinto gli incontri, causando potenziali problemi in futuro: leggi tutti i dettagli nella nostra notizia dedicata.