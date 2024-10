Alcuni fan di Dragon Ball Sparking Zero vengono segnalati... per aver vinto online

Le modalità competitive online nei picchiaduro — e non solo — possono spesso essere brutalmente rivelatorie nei confronti dei giocatori più inesperti: forse, nonostante il vostro allenamento, avete ancora molta strada da fare per migliorare.

Ovviamente non poteva esserci eccezione per Dragon Ball Sparking Zero, che nella fase in accesso anticipato ha già reso disponibili le modalità online pensate per chi vuole mettersi alla prova con spettacolari battaglie, da affrontare con l'orgoglio di un vero guerriero Saiyan.

O almeno, così avrebbe dovuto essere: sfortunatamente, alcuni utenti che hanno acquistato Sparking Zero (lo trovate su Amazon) stanno decidendo di vendicarsi nei confronti di chi li ha battuti con un atteggiamento davvero scorretto: l'invio di segnalazioni false.

Dexerto riporta infatti che si stanno moltiplicando sui social network e sui forum le segnalazioni di chi ha ricevuto avvertimenti in seguito alle sfide online, con l'unica colpa di averli battuti in battaglia.

Solitamente viene specificato "altro" come motivo per la segnalazione, ma c'è anche chi ha voluto fare in modo che arrivassero avvertimenti per "trolling", creando non poca confusione a chi ha semplicemente dimostrato di essere superiore al proprio avversario.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Se per il momento non sono arrivate conseguenze che non fossero un consueto messaggio di avvertimento, per il futuro le cose potrebbero cambiare: le segnalazioni di massa potrebbero infatti spingere i sistemi automatici a elargire ingiuste sospensioni dalle modalità online.

Naturalmente ci auguriamo che non sia così e che Bandai Namco stia monitorando attentamente le segnalazioni in questione, ma abbiamo già assistito ad altri giochi online commettere gli stessi errori a causa di report di massa.

Speriamo dunque, data la natura decisamente meno seria e più votata al divertimento di Dragon Ball Sparking Zero, che gli autori riescano a rivolgere la giusta attenzione e a prendere le giuste contromisure per fermare l'invio di segnalazioni false.

Ma ci permettiamo di rivolgere anche un invito a chi sta intraprendendo queste pratiche: invece di prendervela con chi vi ha battuto, impegnatevi di più o cambiate modalità. Goku non sarebbe affatto orgoglioso di voi.

Nel frattempo, Bandai Namco ha prestato attenzione anche alle critiche arrivate in seguito a una battaglia della storia molto più difficile del previsto, invitando i fan ad abbassare la difficoltà loro stessi.