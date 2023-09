Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, l'uscita sarebbe molto vicina

L’annuncio di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 ha entusiasmato parecchio la community di giocatori, sebbene nelle settimane successive il gioco sia sparito dai radar.

Da tempo i fan attendevano il ritorno della saga picchiaduro, visto anche che il nuovo capitolo raccoglierà l’eredità di produzioni come Xenoverse 2 (che trovate su Amazon) o l'altrettanto amato FighterZ.

Advertisement

Del resto, l’ultimo capitolo della serie uscì diversi anni fa su PS2 e Wii, sebbene il quarto episodio prometta comunque grandi cose.

Ora, dopo che i fan sembrano temere per l'integrità dei loro joypad non appena il gioco uscirà, arrivano buone notizie sulla data di uscita, forse non così lontana.

Come riportato anche da The Gamer, stando al ben noto leaker di Dragon Ball Geekdom, Budokai Tenkaichi 4 uscirà nel 2024.

Tenkaichi 4 is coming sooner than people realize. — Geekdom101 (@EmperorBigD) September 10, 2023

«Budokai Tenkaichi 4 uscirà prima di quanto si pensi», ha twittato Geekdom.

Quando gli è stato chiesto se questo significasse l'inizio del 2024, l'insider ha risposto che «tutto dipende da cosa si intende per 'presto'».

Del gioco non è stato reso nto ancora molto: tutto ciò che sappiamo ufficialmente è che il Super Saiyan Blue Goku farà la sua comparsa, così come a marzo abbiamo scoperto che il nome in codice del gioco è "Sparking! Zero".

Il significato di questo nome non è ancora chiaro, ma vale la pena notare che in Giappone, la serie Tenkaichi è conosciuta come "Sparking! [X]", con il secondo gioco che sostituisce la 'X' con Neo! e il terzo gioco che sostituisce la 'X' con "Meteor!".

Il nome Zero è spesso usato per i prequel, come accaduto come Resident Evil 0 e Yakuza 0, ma se Budokai Tenkaichi 4 sarà o no ambientato prima degli eventi della trilogia originale non ci è dato sapere. Attendiamo conferme da parte di Bandai Namco.

Restando in tema grandi ritorni, mesi fa era stato confermato anche il nuovo Naruto Ultimate Ninja Storm, un’altra grande saga picchiaduro che non riceveva nuovi capitoli da anni.

Tornando invece a parlare di Goku e soci, non è stato svelato solo il ritorno di Budokai Tenkaichi, ma anche di un titolo inedito dedicato ai più grandi fan del franchise.