Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi è tornato: ecco il trailer ufficiale del quarto capitolo!

Durante l’evento Dragon Ball Games Battle Hour 2023, Bandai Namco ha svelato un annuncio a sorpresa che farà felici i fan storici della saga: un nuovo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi è stato ufficialmente confermato con un primo trailer ufficiale, che potete vedere qui in apertura.

Si tratta del primo nuovo capitolo della saga picchiaduro annunciato dopo oltre 15 anni: il marchio storico sembrerebbe dunque pronto a raccogliere l’eredità di Xenoverse 2 (lo trovate su Amazon), riportando in auge le celebri lotte 3D sulle console di ultima generazione.

Per il momento il trailer non ha confermato molte informazioni: non sappiamo infatti se si chiamerà «Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4» o se abbandonerà la numerazione per lasciare intuire un nuovo inizio, ma ciò che appare certo è che ci sarà particolare enfasi sugli eventi narrati nella serie Super.

Il primo trailer ufficiale ci mostra infatti Goku trasformarsi nella sua ormai celebre forma Super Saiyan Blue: i fan dovrebbero dunque essere in grado di rivivere anche gli eventi della nuova saga anime.

Per il momento non sono state annunciate neanche le piattaforme per cui è prevista l’uscita del nuovo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, ma è plausibile immaginare che sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC. Da capire invece se sarà disponibile anche su Switch, tenendo conto del buon successo ottenuto dalle versioni Wii dei capitoli precedenti.

Il breve teaser trailer ufficiale serve unicamente infatti a confermare che lo sviluppo del prossimo capitolo è iniziato, ma non essendoci alcuna data di lancio o ulteriore informazione non possiamo sapere con certezza cosa potranno aspettarsi i fan.

Naturalmente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le novità più importanti non appena saranno disponibili, ma per il momento gli appassionati potranno soltanto essere felici che una delle saghe Dragon Ball videoludiche più importanti e amate sta ufficialmente per tornare.

Bandai Namco sembra dunque avere intenzione di accontentare i fan storici dei suoi anime e manga più amati: ricordiamo infatti che proprio pochi giorni fa era stato confermato anche il ritorno di Naruto Ultimate Ninja Storm.

Restando invece in tema Dragon Ball, vi ricordiamo che nelle scorse settimane è stato confermato anche un DLC davvero nostalgico per Kakarot, che introdurrà il torneo che ha visto lo storico scontro tra Piccolo e Goku.

Recentemente è stata inoltre annunciata la stagione 2 di Dragon Ball The Breakers, l’esperimento in stile horror per la saga che non è ancora riuscito a convincere pienamente tutti i fan, ma che spera di riuscire a rilanciare il progetto: se siete curiosi di scoprirne di più, vi lasciamo alla nostra recensione basata sulla prima stagione.