Naruto Ultimate Ninja Storm ora è davvero next-gen: il nuovo capitolo è ufficiale

Nel corso dell’ultimo PlayStation State of Play è arrivato un annuncio molto interessante per i fan del ninja più famoso al mondo: Bandai Namco ha infatti annunciato Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, il nuovo capitolo della saga picchiaduro dedicata al celebre anime e manga.

L’ultimo capitolo della serie venne ormai rilasciato oltre 7 anni fa (lo trovate su Amazon): si tratta dunque di un grande ritorno per gli appassionati, celebrato con un trailer italiano che vi allegheremo qui in apertura e il cui lancio è previsto nel 2023.

Bandai Namco Europe ci fa inoltre sapere tramite un comunicato stampa che Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections avrà il più grande roster mai visto in un capitolo della serie: i fan potranno dunque aspettarsi il ritorno di tutti i principali personaggi più amati della serie.

Ovviamente, questo non significa che non ci saranno anche novità inedite: gli sviluppatori hanno infatti già svelato che saranno disponibili nuovi combattenti, come Ashura e Indra Otsutsuki.

Nel titolo sarà presente anche una modalità storia che approfondirà il legame tra Naruto e Sasuke, grazie ad episodi appositamente selezionati dalla trama principale dell’anime. Sarà tuttavia presente anche una storia completamente originale, ricca naturalmente di battaglie spettacolari.

Bandai Namco ci anticipa infatti che i combattimenti saranno ancora più dinamici e gireranno tutti a 60fps, con uno stile grafico che richiamerà molto da vicino quello già visto nell’anime.

Come ulteriore dimostrazione di voler rappresentare un nuovo corso per il franchise, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections sarà disponibile solo su PS5, Xbox Series X|S e PC: non è dunque attualmente prevista alcuna uscita per le piattaforme di vecchia generazione.

Ricordiamo che l’annuncio di Ultimate Ninja Storm Connections era in realtà “ufficioso” già dallo scorso novembre, quando Bandai Namco aveva registrato proprio questo marchio, all’epoca avvolto dal mistero.

Se siete curiosi invece di scoprire quali sono state tutte le novità svelate durante l’ultimo evento PlayStation State of Play, non possiamo che rimandarvi al nostro recap dedicato con tutti i trailer e gli annunci.

Uno dei grandi protagonisti della presentazione è stato Suicide Squad, mostratosi con un lunghissimo gameplay trailer che però, proprio in queste ore, ha scatenato una nuova polemica in rete per una decisione altamente discutibile.