Dragon Ball, oltre a Budokai Tenkaichi c’è un altro gioco per veri fan

Dragon Ball Budokai Tenkaichi è stato l’annuncio a sorpresa della scorsa notte, ma non è l’unico gioco che i fan di Dragon Ball devono attendere.

Il manga di Akira Toriyama, che è tornato di recente con una nuovissima edizione che potete recuperare su Amazon, continua a proliferare nel mondo dei videogiochi.

Neanche il tempo di metabolizzare Dragon Ball Z Kakarot e i suoi numerosi DLC, tra cui l’ultimo che è veramente un tuffo al cuore per gli appassionati, che Bandai Namco decide di puntare sul sicuro.

E mentre i van della saga dei Guerrieri Z sta ancora festeggiando per il nuovo Budokai Tenkaichi, il cui annuncio ha scosso la nottata, ecco che c’è un nuovo gioco per fan collezionisti.

È Dragon Ball Super Card Game, gioco di carte già disponibile in versione… cartacea, che ora arriva in versione digitale con closed beta molto prossima (tramite The Gamer).

Per chi non avesse confidenza con il gioco, si tratta di un gioco di carte collezionabili sulla falsariga di Magic the Gathering e Pokémon, con tanto di varianti su varianti di carte ed un’altissima dose di collezionismo.

Bandai Namco si prepara al lancio di una versione digitale del gioco, con una fase di beta test chiusa a cui potete partecipare registrandovi tramite il sito ufficiale.

La fase di beta ha ovviamente lo scopo di valutare il comportamento del gioco, le prestazioni del matchmaker e testare i server di Bandai.

La beta sarà solo in inglese e i giocatori potranno giocare solo a Free Match, che li abbinerà casualmente contro un avversario umano, e solo tramite PC nonostante il titolo sarà disponibile anche su mobile probabilmente.

Tutte le iscrizioni possono arrivare solamente entro il 13 marzo, con 12.000 slot disponibili che verranno estratti casualmente da Bandai tra i residenti di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Spagna e Italia.

Bandai Namco sembra dunque avere intenzione di accontentare i fan storici dei suoi anime e manga più amati: ricordiamo infatti che proprio pochi giorni fa era stato confermato anche il ritorno di Naruto Ultimate Ninja Storm.

Recentemente è stata inoltre annunciata la stagione 2 di Dragon Ball The Breakers, l’esperimento in stile horror per la saga che non è ancora riuscito a convincere pienamente tutti i fan, ma che spera di riuscire a rilanciare il progetto: se siete curiosi di scoprirne di più, vi lasciamo alla nostra recensione basata sulla prima stagione.