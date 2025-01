Dragon Age the Veilguard si aggiorna, forse per l'ultima volta

Dragon Age the Veilguard non è stato abbandonato da BioWare, nonostante tutto, perché in queste ore è arrivata la Patch 5 per l'atteso quanto discusso nuovo capitolo della storica saga fantasy.

BioWare ha rilasciato il Title Update 5 per Dragon Age The Veilguard, accompagnato dalle patch note complete. L’aggiornamento introduce un miglioramento della qualità della vita con l’aggiunta dei livelli raccomandati per le missioni secondarie, evitando che i giocatori le ricevano a livelli troppo bassi.

Tra le correzioni principali troviamo la risoluzione di un problema che permetteva a Rook di flirtare con Lucanis solo in una conversazione specifica, un blocco legato a un enigma nell’area di Converged City dei Crossroads e una fastidiosa situazione sulla spiaggia di Rivain, dove Rook poteva rimanere intrappolato in un ciclo di annegamento.

Sono stati risolti anche un problema con il marcatore degli obiettivi, che non aggiornava la visibilità quando si cambiavano le impostazioni di esplorazione, e un errore che impediva ad alcuni Rook di modificare le rune sul pugnale di lyrium.

Altri bug risolti includono un problema con l’armatura "Imperium’s Resolve", che causava danni negativi invece di annullare correttamente quelli da fuoco, freddo, necrotico ed elettrico, eccessivo sfarfallio delle lucciole nell’area iniziale dei Crossroads, e schermate di bassa qualità nella modalità foto con HDR attivo. Sono state anche apportate modifiche minori ai crediti di gioco e sistemati problemi di clipping con l’armatura "Rivain’s Legacy" di Taash.

Questo potrebbe essere l'ultimo update che vedremo per Veilguard, perché la situazione per il gioco e BioWare non è delle più rosee.

Al di là dell'abbandono della director, che ha perseguito offerte migliori a quanto pare, sembra che Dragon Age the Veilguard abbia venduto davvero male, al punto di danneggiare enormemente Electronic Arts (anche se non è il gioco che ha fatto più danni).

Se, nonostante tutto, volete recuperare Dragon Age the Veilguard, ormai lo trovate a prezzo praticamente stracciato su Amazon.