Perché la director di Veilguard ha lasciato BioWare? Un validissimo motivo, a quanto pare

Dragon Age: The Veilguard porterà con sé ancora tante altre discussioni, sfortunatamente, e tra queste c'è anche l'addio di Corinne Busche, responsabile del discusso gioco di ruolo che ha lasciato BioWare dopo 20 anni di carriera.

Rispetto alla notizia del suo allontanamento dall'azienda sono circolate molte voci e indiscrezioni, soprattutto pensando all'accoglienza poco felice ricevuta dal titolo (lo trovate su Amazon).

C'è chi ha pensato che potesse essere una conseguenza diretta delle polemiche nate da Veilguard ma, come riporta Gamingbolt, Corinne Busche se n'è andata per il motivo migliore che un lavoratore possa trovare: un'offerta che non si può rifiutare.

In una recente intervista, Busche ha spiegato che la decisione è stata motivata principalmente dalla ricerca di un senso di appagamento personale e ha condiviso i suoi piani futuri. «Ho fatto ciò che mi ero prefissata di fare in BioWare: aiutare a rimettere in carreggiata il progetto», ha spiegato Busche.

La director di Veilguard ha parlato anche del clima di lavoro in BioWare, non disdegnando qualche riflessione pungente, per così dire:

«È stato difficile e ha avuto un impatto su di me. BioWare ha ancora molto da fare dal punto di vista culturale, ma credo che ora stiano andando nella direzione giusta.»

Parlando del suo futuro, e del motivo per cui ha deciso di abbandonare l'azienda proprio in questo momento, dopo aver dato anima e corpo per la realizzazione di Dragon Age The Veilguard e difeso a spada tratta il proprio lavoro, Busche ha spiegato chiaramente la sua scelta:

«Per quanto mi riguarda, la mia partenza è stata volontaria, perché mi è stata presentata un'opportunità che non potevo rifiutare. Non voglio dire molto di più adesso, ma potete star certi che sarà nello spazio dei CRPG e che manterrà le tradizioni di grandi personaggi.»

Durante la sua lunga carriera, Busche ha contribuito a una vasta gamma di titoli, dai giochi sportivi come Tiger Woods Golf alla popolarissima serie The Sims.

C'è da dire che, dopo tutte le storie che sono circolate intorno a Veilguard riguardanti i deliri della frangia estremista dei videogiocatori sulla presunta agenda woke di Busche, la director ha un precedente scottante.

Speriamo che la sua futura carriera non ne risenta, così come che l'ultimo Dragon Age possa vendere bene nonostante non sappiamo ancora quanto sia piaciuto davvero al pubblico, nonostante le polemiche.