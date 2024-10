Dragon Age the Veilguard sarà un successo, tutto grazie a Baldur's Gate 3

Dragon Age the Veilguard non solo porta con sé l'aspettativa dei fan di una saga a dir poco nota, ma esce nel momento storico in cui i giochi di ruolo sono stati rappresentati da un videogioco imponente come Baldur's Gate 3.

BioWare non ha mai dimostrato paura rispetto al kolossal di Larian, bisogna dirlo, perché Dragon Age the Veilguard punta a essere un gioco completamente diverso dal capolavoro uscito nel 2023.

Advertisement

Il successo del kolossal ispirato a Dungeons & Dragons (lo trovate su Amazon), ha messo senz'altro in difficoltà chiunque si voglia cimentare nei gdr fantasy nei prossimi anni.

Ma non BioWare che, anzi, è stata incoraggiata dall'arrivo di Baldur's Gate 3 (tramite Kotaku).

Mark Darrah, ex-produttore esecutivo della serie Dragon Age tornato come consulente per Veilguard, ha dichiarato che il successo di Baldur's Gate 3 non ha preoccupato BioWare. Al contrario, ha rafforzato la convinzione dello studio di essere sulla strada giusta nel tornare alle origini del franchise.

Darrah ha notato un vero e proprio "rinascimento" nel genere GDR, citando non solo Baldur's Gate 3, ma anche titoli come Hogwarts Legacy e Starfield, che hanno dimostrato l'ampio spettro di ciò che un RPG può essere.

«Non ho percepito un terremoto in termini di preoccupazioni», ha affermato Darrah:

«L'anno scorso è stato probabilmente l'anno più forte che abbiamo mai visto in termini di RPG. [...] Penso che questo abbia messo a tacere alcuni degli scettici. Non ha causato un cambiamento massiccio nel modo in cui The Veilguard è stato sviluppato, ma credo che abbia fatto tacere alcune persone che forse pensavano: “Beh, dovremmo davvero fare giochi d'azione, perché i giochi d'azione vendono 10 milioni di copie e i giochi di ruolo 6 milioni di copie”.»

In effetti bisogna dire che i preordini di Dragon Age the Veilguard sembra stiano andando molto bene, a dimostrazione che i giocatori hanno davvero voglia di nuovi giochi di ruolo.

D'altronde il collegamento tra i due giochi è più forte del previsto, considerato che c'è chi vuole creare un remake di Dragon Age proprio con il motore di Baldur's Gate 3.