Dragon Age The Veilguard non verrà rinviato, ora è ufficiale

Mancano poche settimane all'arrivo di Dragon Age The Veilguard e, contrariamente a quanto accade spesso a produzioni del genere, stavolta il ritorno della saga di BioWare non vedrà nessun rinvio per la data di uscita.

Dragon Age The Veilguard è entrato infatti in fase gold, come da annuncio ufficiale di BioWare.

Potete quindi attendere con serenità il titolo, e ordinarlo su store come Amazon se non l'avete già fatto, perché la data di uscita fissata da BioWare verrà rispettata.

In questi casi, gli sviluppatori hanno prodotto il cosiddetto master gold del gioco, ovvero la prima copia ufficiale destinata alla release definitiva. Non si torna più indietro, insomma.

Dragon Age The Veilguard sarà infatti disponibile, lo ricordiamo, a partire dal 31 ottobre su PS5, Xbox Series X|S, e PC.

«Grazie a tutti voi per il vostro sostegno in questo importante traguardo», ha dichiarato BioWare annunciando la conferma del master gold.

Già prima della conferma della data di uscita i fan hanno cominciato a premiare il lavoro di BioWare. I preordini, infatti, stanno andando meglio del previsto nonostante le perplessità che accompagnano il titolo dalla sua presentazione.

«BioWare sta facendo quello che sa fare meglio: una narrazione coinvolgente, personaggi memorabili e un mondo splendido», ha dichiarato il presidente di EA Entertainment, Laura Miele, commentando i dati.

Anche BioWare sembra essere molto più convinta di Dragon Age The Veilguard, e non solo per la strepitosa colonna sonora che lo accompagnerà.

Mark Darrah, ex-produttore esecutivo della serie Dragon Age tornato come consulente per Veilguard, ha dichiarato che il successo di Baldur's Gate 3 non ha preoccupato BioWare.

Darrah ha notato un vero e proprio "rinascimento" nel genere GDR, citando non solo Baldur's Gate 3, ma anche titoli come Hogwarts Legacy e Starfield, che hanno dimostrato l'ampio spettro di ciò che un RPG può essere.