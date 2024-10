La colonna sonora del nuovo Dragon Age vi piacerà

La notizia che Hans Zimmer, celebre compositore premiato con l'Oscar, ha realizzato il tema principale per Dragon Age: The Veilguard, ha scatenato una vera e propria ondata di entusiasmo tra i fan.

In collaborazione con Lorne Balfe, con cui ha già condiviso numerosi progetti, Zimmer ha dato vita a una colonna sonora che mira a dare al gioco un respiro epico e cinematografico, in linea con il tono drammatico e fantasy della celebre serie RPG sviluppata da BioWare (che trovate su Amazon).

Questa non è la prima incursione di Zimmer nel mondo dei videogiochi. Dopo aver firmato colonne sonore per blockbuster del calibro di Crysis 2, Call of Duty: Modern Warfare 2 e Arena of Valor, il compositore tedesco porta con sé un bagaglio di esperienza nel trasporre emozioni forti e atmosfere immersive in musica.

Poco sotto, trovate il tema principale del gioco (via VGC):

Il suo stile, riconoscibile per l'uso magistrale di orchestrazioni possenti e composizioni che mescolano tensione e grandezza, è una garanzia per un titolo che ambisce a essere tra i più rilevanti del panorama videoludico autunnale.

L'annuncio della pubblicazione online della colonna sonora ha fornito un assaggio di quello che sarà l'impianto sonoro del gioco, il quale, a detta di molti, potrebbe rappresentare uno dei punti di forza della nuova avventura targata BioWare.

I fan della saga, che hanno atteso con ansia un nuovo capitolo dal 2014, vedono in questa scelta una chiara intenzione di puntare sulla qualità assoluta, nonostante alcune perplessità sollevate dopo la presentazione del gioco all'Xbox Game Showcase.

L'inclusione di un compositore del calibro di Hans Zimmer sembra solo confermare l'intenzione di BioWare di offrire un prodotto a modo, in grado di riabilitare la serie agli occhi dei fan, e non solo.

Del resto, Electronic Arts ha svelato che i preordini di Dragon Age: The Veilguard stanno andando secondo le aspettative iniziali, stando ai dati.