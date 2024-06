Dragon Age the Veilguard: ecco il primo trailer!

BioWare arriva alla carica per l'Xbox Games Showcase 2024, mostrando per la prima volta Dragon Age The Veilguard, nuovo capitolo della saga fantasy che da tempo mancava.

C'era effettivamente tanta curiosità per quanto riguarda la saga che, dopo Dragon Age Inquisition (lo trovate su Amazon), ha lasciato i fan con l'amaro in bocca per quanto riguarda le avventure fantasy nel mondo di BioWare.

Il trailer, che vedete qui sotto, ci mostra per la prima volta i nuovi protagonisti del gioco, la squadra di eroi che sarà impegnata nella nuova, epica (speriamo!) avventura:

I giocatori saranno alla guida dell'Egida del Velo, una squadra di grandi eroi che ha l'obiettivo di sfidare direttamente le divinità di Dragon Age The Veilguard.

«Quando delle divinità corrotte si liberano dopo secoli di oscurità, tutto sembrerà sfavorirti. Non potrai farcela senza aiuto.», scrive Bethesda nel presentare il gioco:

Tra i personaggi mostrati ci sono un assassino, un negromante e un'investigatrice, ciascuno con la sua esperienza e le sue abilità uniche.

I giocatori avranno sempre un aiuto: potranno decidere chi portare in battaglia e, insieme, affrontare demoni, draghi e persino antiche divinità. I personaggi presentati sono: Harding l'esploratrice, Neve l'investigatrice, Emmrich il negromante, Taash l'ammazzadraghi, Davrin il Custode, Bellara l'Acrobata del Velo, Lucanis l'ammazza-maghi.

Sembra davvero che BioWare abbia intenzione di mettere in scena un'avventura molto dinamica ed epica. Speriamo che il team abbia ritrovato la scintilla che ha reso Dragon Age così grande.

L'uscita è prevista per l'autunno del 2024, e sicuramente ne sapremo di più all'evento dedicato di BioWare che è stato già annunciato qualche giorno fa.