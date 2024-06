Il prossimo Dragon Age cambia nome e fissa l'appuntamento per il gameplay

BioWare si prepara al ritorno di una delle sue saghe più amate, con Dragon Age The Veilguard che verrà svelato ufficialmente l'11 giugno prossimo.

Lo stesso Dragon Age Dreadwolf che avevamo conosciuto qualche anno fa, per cui BioWare sembrava fiduciosa potesse uscire entro l'anno, ha ufficialmente cambiato nome.

Effettivamente c'erano già dei movimenti nei meandri del web da parte di BioWare, ed era lecito aspettarsi qualche annuncio da questo progetto così atteso.

Come riporta la stessa BioWare, Dragon Age The Veilguard sarà mostrato per la prima volta l'11 giugno, con un gameplay che per la prima volta ci mostrerà di che pasta è fatto il nuovo capitolo della saga fantasy.

«Dopo il lancio di Dragon Age: Inquisition, allo studio è stata data l'incredibile opportunità di esplorare, testare e convalidare una varietà di concetti di gioco», dichiara Gary McKay, produttore esecutivo e general manager di BioWare in un comunicato.

McKay ha anche confermato alcuni aspetti di Dragon Age: The Veilguard:

«Il tempo che abbiamo trascorso sperimentando e iterando gradualmente ci ha insegnato molto. Questo lavoro, e lo straordinario supporto di EA, ci hanno aiutato a concentrarci nuovamente sulla creazione di un incredibile gioco per giocatore singolo, con tutte le scelte, i personaggi e la costruzione del mondo che ti aspetteresti da noi.»

Per quanto riguarda la trama, McKay conferma che il gioco sarà ambientato nel mondo di Thedas e, oltre al personaggio del protagonista, ci sarà un nutrito cast di supporto:

«Ciascuno dei sette personaggi unici che compongono i tuoi compagni avrà trame profonde e avvincenti in cui le decisioni che prenderai influenzeranno le tue relazioni con loro, così come le loro vite. Unirai questa squadra di eroi indimenticabili mentre affronti una nuova terrificante minaccia scatenata sul mondo. Naturalmente, il Dread Wolf ha ancora un ruolo importante in questa storia, ma tu e i tuoi compagni, non i vostri nemici, siete il cuore di questa nuova esperienza.»

Da dove arriva il cambio di nome, quindi? BioWare spiega che il titolo precedente non mostrava quanto il team tenesse all'idea di compagnia unita.

Quindi, Dragon Age: The Veilguard si mostrerà per la prima volta, dopo tanto tempo, il prossimo 11 giugno alle ore 17:00 italiane con un video di ben 15 minuti di gameplay.

Se, nell'attesa, volete tornare nel fantastico mondo di Dragon Age, sappiate che esistono anche una serie di romanzi che potete trovare su Amazon.