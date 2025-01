Il nuovo Mass Effect si farà attendere un bel po'

Il prossimo capitolo della saga di Mass Effect, atteso dai fan sin dal suo annuncio nel 2020, sembra essere ancora lontano dal vedere la luce.

Secondo le dichiarazioni di Mark Darrah, ex produttore esecutivo della serie Dragon Age, il quinto episodio della celebre serie sci-fi è ancora fermo in fase di pre-produzione, come riportato anche da Tech4Gamers.

Dopo l’uscita non proprio brillante di Dragon Age: The Veilguard (che trovate comunque su Amazon) e la conseguente partenza del director del gioco, BioWare ha spostato il focus sullo sviluppo di Mass Effect 5.

Tuttavia, la casa canadese sembra aver cambiato approccio rispetto al passato. Mark Darrah, tornato come consulente per The Veilguard durante le fasi finali del progetto, ha spiegato che il team di BioWare oggi lavora su un solo progetto alla volta.

Secondo Darrah, molti sviluppatori che hanno lavorato su The Veilguard sono stati trasferiti ad altri progetti di Electronic Arts. Questo perché, al momento, il nuovo capitolo di Mass Effect non richiede un grande team attivo.

«Alcuni membri del team di Dragon Age: The Veilguard stanno passando ad altri progetti EA perché Mass Effect non è pronto per loro.»

In passato, BioWare tendeva a lavorare su più progetti contemporaneamente, assicurandosi che un nuovo titolo fosse pronto a entrare in produzione subito dopo il completamento di un altro.

Oggi, come accennato poco sopra, lo studio sta adottando un approccio più focalizzato, concentrandosi su un progetto alla volta.

Questa strategia potrebbe essere una reazione alle delusioni commerciali recenti, come - appunto - The Veilguard. Il tempo extra viene quindi impiegato per definire con precisione la direzione creativa del nuovo Mass Effect. Staremo a vedere cosa ne uscirà fuori.

Nel mentre, vi ricordo che Electronic Arts e Amazon hanno ufficializzato la produzione di una serie live-action dedicata proprio alla saga di Mass Effect, sperando sia un buon modo per ingannare l'attesa che ci separa dal quinto capitolo.