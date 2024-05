Dragon Age Dreadwolf sembra finalmente pronto a uscire dall'ombra

Dopo un lunghissimo silenzio, forse Electronic Arts e BioWare si stanno finalmente preparando al lancio di Dragon Age Dreadwolf, che potrebbe arrivare anche prima del previsto.

Come segnalato infatti da VGC, il publisher ha svelato nel corso dei suoi ultimi earnings report l'intenzione di lanciare entro la fine dell'anno fiscale, ovvero il 31 marzo 2025, due nuovi giochi ancora "non annunciati".

Uno di questi sarà un videogioco sviluppato da un partner EA — probabilmente un EA Originals — mentre per l'altro titolo è stato annunciato in via ufficiale soltanto che si tratta di un nuovo capitolo basato su una IP esistente e di proprietà dello studio.

Secondo Jeff Grubb di Giant Bomb, questo gioco misterioso dovrebbe essere proprio Dragon Age Dreadwolf, ultimo capitolo della celebre saga di giochi di ruolo di BioWare (trovate tutti gli ultimi capitoli su Game Pass Ultimate, disponibile su Amazon).

Già in passato Grubb aveva anticipato che Electronic Arts si sentiva particolarmente ottimista sull'imminente lancio di questa attesa produzione, svelando un'uscita potenziale entro la fine dell'anno.

Una tempistica e una descrizione che coinciderebbe perfettamente con quanto svelato dal publisher nel corso delle ultime ore, anche se ovviamente non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di chiarimenti dai diretti interessati.

Speriamo che sia effettivamente arrivata l'ora per gli amanti di Dragon Age di poter scoprire cosa li attende in questo nuovo episodio: continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati con tutte le eventuali novità sulla vicenda.

Ricordiamo che l'ultimo aggiornamento ufficiale è arrivato addirittura a fine 2023, quando è stato rimandato l'appuntamento proprio a questa estate per il trailer ufficiale. Sembrerebbe, insomma, che non debba esserci alcun rinvio.

Dopo il successo della serie TV di Fallout, qualcuno ha provato a suggerire un trattamento simile proprio per Dragon Age, ma secondo lo sceneggiatore dell'RPG fantasy non sarebbe affatto una grande idea.